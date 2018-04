ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Freitag, 13.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:5.05 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 20115.35 Kinder des BösenPinochets TochterDeutschland/Ungarn 20166.10 Syrien - Die gestohlene Revolution"Kinder des Bösen: Castros Tochter" um 6.05 Uhr entfällt6.55 Bashar al-Assad - der nützliche TyrannSyrien 2016"Kinder des Bösen: Bettina Göring" um 7.00 Uhr entfällt7.40 forum am freitag7.50 Frontal 21Deutschland 20188.37 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 auslandsjournalDeutschland 20189.10 ZDFzoomIrrsinn auf dem WohnungsmarktVon Leerstand bis LuxusmietenDeutschland 20169.40 Albtraum WohnenBaupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese VermieterDeutschland 201610.25 37°Zu teuer, zu klein, schon wegWenn Wohnungssuche zum Albtraum wirdDeutschland 201710.50 Mit Herz und HammerAlbtraum oder Traumhaus11.40 Hof sucht BauerDeutschland 201412.20 plan b: Kleine Miete - tolle WohnungGünstig wohnen in der CityDeutschland 201712.50 Mein Superschnäppchen-Haus (3)Deutschland 200913.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 2011"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt14.20 Hitlers Reich privatKinder unterm HakenkreuzDeutschland 201715.05 Kindheit im Dritten ReichFaszination und Verblendung15.50 Kindheit im Dritten ReichBomben und Verbrechen16.35 Kindheit im Dritten ReichTrauma und Verdrängung17.20 Komplizen des Bösen1918-1923: Die alten KämpferDeutschland 201718.05 Komplizen des Bösen1923-1928: Der lange Weg zur MachtDeutschland 201718.50 Komplizen des Bösen1929-1934: Nacht über DeutschlandDeutschland 201719.35 Komplizen des Bösen1933-1938: Faszination und GewaltDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 DespotenHideki Tojo - Japans Minister des SchreckensGroßbritannien 201523.10 DespotenMussolini - Ikone des FaschismusGroßbritannien 201523.50 Helden der PropagandaSportler in der NS-ZeitDeutschland 20160.40 heute journal1.10 Die Gesichter des BösenDer AufstiegDeutschland 20091.55 Die Gesichter des BösenDer RassenwahnDeutschland 20092.40 Die Gesichter des BösenDer HolocaustDeutschland 20093.25 Die Gesichter des BösenDie AufarbeitungDeutschland 20094.10 Kinder des BösenBettina GöringDeutschland 20164.55 ZDF-HistoryDer Nürnberger ProzessDeutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell