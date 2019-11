ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. November 2019

Mainz (ots) -Woche 46/19Dienstag, 12.11.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenIm Schatten des VerbrechensDeutschland 2016"Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau" entfällt6.20 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGenossin Nummer einsDeutschland 2016"Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall" entfällt7.05 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenBräute der RevolutionDeutschland 2018"ZDFzeit: Das Erbe der Treuhand: Aufbruch und Ausverkauf" entfällt7.50 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenSchöner ScheinDeutschland 2016"ZDFzeit: Das Erbe der Treuhand: Wut und Wirklichkeit" entfällt8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGeliebt und verstoßenDeutschland 2018"ZDF-History: Die 50 Tage des Egon Krenz" entfällt9.20 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der GosseDeutschland 201710.05 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Der Sturz des PatenDeutschland 201710.50 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Ruhm und TodDeutschland 201711.20 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201612.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van BergenDeutschland 201912.50 ZDF-HistoryDie "Wendemorde" - Wie DDR-Schwerverbrecher freikamenDeutschland 201913.35 Schottland - Kampf der ClansRobert the BruceGroßbritannien 201814.20 Schottland - Kampf der ClansBruder gegen BruderGroßbritannien 201815.05 Schottland - Kampf der ClansVerrat an der KöniginGroßbritannien 201815.50 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieMacht und LeidenschaftGroßbritannien 201616.35 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieSex und TyranneiGroßbritannien 201617.20 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieTrugbild und VerfallGroßbritannien 201618.05 Burgen - Monumente der MachtConwy Castle18.50 Mordfall Martin Luther KingDie Jagd nach dem TäterGroßbritannien/Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz23.55 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20160.40 heute journal1.05 Syriens Herrscher - Das Haus AssadStaatsstreich und AufstiegGroßbritannien/Syrien 20191.50 Syriens Herrscher - Das Haus AssadDer Nachfolger und die MachtGroßbritannien/Syrien 20192.35 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 20193.20 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster FeldherrGroßbritannien 20194.05 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors4.50 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes(Kommentar)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell