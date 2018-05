ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 20/18Samstag, 12.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?6.10 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20166.55 Kasachstan - Größenwahn und Krise7.40 10.000 Kilometer Russland (1)Unterwegs nach SibirienRussland 20178.25 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20189.10 Verschwörung oder WahrheitMH17 - Abschuss über der UkraineUkraine 20169.55 37°Liebesgrüße aus RusslandEine Braut aus dem KatalogDeutschland 201710.25 Mördern auf der SpurErmittler an ihren GrenzenDeutschland 201610.55 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 201611.25 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 201512.05 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesLogik und Kriminalistik12.55 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy LamplughGroßbritannien 201513.35 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 201514.20 MörderjagdTod einer Familie15.05 MörderjagdDer falsche ZeitpunktFrankreich 201515.50 MörderjagdLiebe, Lüge,Tod16.35 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve WrightGroßbritannien 201517.20 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David MulcahyGroßbritannien 201518.05 Der einsame Killer - Der Fall Patrick MackayGroßbritannien 201518.50 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 MörderjagdMord ohne Leiche23.10 MörderjagdDie Frage der Schuld23.55 MörderjagdGrenzenlose Gier0.40 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie LiDeutschland 20171.25 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20152.10 MörderjagdTod einer Familie2.50 MörderjagdDer falsche ZeitpunktFrankreich 20153.35 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 20154.20 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David MulcahyGroßbritannien 2015Sonntag, 13.05.Beginnzeitkorrekturen:5.40 Die TrödelprofisDie Deko muss raus6.10 ZDF.reportageTrödler, Sammler, SchnäppchenjägerFlohmarktprofis machen KasseDeutschland 20186.40 Oldtimer unterm HammerAuf der Jagd nach legendären StraßenkreuzernDeutschland 20147.20 Die TrödelprofisTöpfe, Teller, Trennungsschmerz7.50 MärkteIm Bauch von Wien - Der Naschmarkt8.35 SchnäppchenjagdVerloren, verpfändet, versteigertDeutschland 20169.20 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 20179.55 DDR mobil - Trecker, Laster und MulticarDeutschland 201710.40 DDR mobil - Trabi, Wartburg und OstrennwagenDeutschland 201411.25 DDR mobil - Hoch hinaus mit InterflugDeutschland 201712.10 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem RolandDeutschland 201712.55 Schwarzer Kanal oder BILDLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 201413.40 ZDF-HistoryDie geheimen Mordermittler der DDRDeutschland 201714.25 Goodbye DDRKati und der schöne Schein15.10 ZDF-HistoryGo East - Weststars in der DDRDeutschland 201315.55 Die letzte Truppe und der Fall der MauerDeutschland 201416.40 ZDF-HistoryDer Mauerfall live17.30 ZDF-HistoryDer Todesstreifen - Anatomie einer GrenzeDeutschland 200918.10 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 201818.55 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDF-HistoryZwischen den Zeiten - Die DokumentationDeutschland 201422.20 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 201223.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 201723.50 DDR mobil - Trecker, Laster und MulticarDeutschland 20170.35 Poker Brain - Im Kopf der Profi-ZockerDeutschland 20171.20 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 20102.05 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 20132.50 Mysterien des WeltallsWas ist Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 20103.35 Mysterien des WeltallsLeben wir in der Matrix?Mit Morgan FreemanUSA 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Montag, 14.05.Beginnzeitkorrekturen:8.00 TäterjagdDer Fall Nathalie Villermet8.40 TäterjagdDer Fall Karine Schaaff(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:15.35 Mordfall Martin Luther KingDie Jagd nach dem TäterGroßbritannien/Deutschland 201716.55 UEFA Champions League MagazinDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSupernovaUSA 20101.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitPlanetenUSA 20102.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitMondeUSA 20103.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSonnensystemeUSA 20104.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSchwarze LöcherUSA 20094.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSterneUSA 2010Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell