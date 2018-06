ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 24/18Dienstag, 12.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.55 ZDF-HistoryDie Fremden kommenDeutschland 201813.30 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 201722.25 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 201523.10 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 201523.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 20170.35 heute journal1.05 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt1.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien2.35 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien3.20 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Europa4.05 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Amerika( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 24/18Mittwoch, 13.06.Bitte Programmänderung beachten:17.00 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer verkaufte FußballDeutschland 2016"Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England" entfällt( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell