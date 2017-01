ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 07/17Samstag, 11.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:22.25 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sichDeutschland 2016"Die Kölner Silvesternacht - Was geschah und was folgte" um 22.30Uhr entfällt23.10 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel23.55 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 20150.40 Endstation DavidwacheEine Nacht auf St. PauliDeutschland 20151.20 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, Hoffnung2.20 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 20163.05 Jung im KnastDas Recht des StärkerenDeutschland 20163.50 Jung im KnastBlinde WutDeutschland 20164.35 Jung im KnastHöchststrafeDeutschland 2016Sonntag, 12.02.Bitte neue Beginnzeit beachten:5.20 heute-showPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell