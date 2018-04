ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Donnerstag, 12.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.40 Arte: REMein Leben als Werbefläche7.10 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 20157.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 ZDFzoomPiraten in NadelstreifenWie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmenDeutschland 20188.25 ZDFzoomInside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft?Deutschland 20179.10 Tod eines Bankers9.55 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201610.40 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 201611.25 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub onlineDeutschland 201812.10 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 201612.55 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.10 American PatriotAufstand gegen den StaatUSA 20170.55 heute journal1.25 Das Erbe der Nazis1945-1960 Davon haben wir nichts gewusstDeutschland 20152.05 Das Erbe der NazisDie 60er Jahre - Die Täter sind unter unsDeutschland 20152.50 Das Erbe der Nazis1968-1989 Der Muff von tausend JahrenDeutschland 20153.35 Das Erbe der Nazis1945-1989 Die DDR: Anspruch und WirklichkeitDeutschland 20154.20 Das Erbe der Nazis1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich?Deutschland 2015Woche 16/18Sonntag, 15.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.35 Tod eines Internet-AktivistenDie Aaron Swartz-StoryUSA 2014Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden um 05.30 Uhr - entfällt!10.000 Kilometer Russland - Teil 1 um 06.15 Uhr - entfällt!10.000 Kilometer Russland - Teil 2 um 07.00 Uhr - entfällt!7.20 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften LikesMoskau extrem Party, Skins und Sowjetkult um 07.45 Uhr - entfällt!8.00 Datenkrake FacebookDas Milliardengeschäft mit der PrivatsphäreLiebesgrüße aus Russland um 08.30 Uhr - entfällt!8.45 Arte RE:Mein Leben als WerbeflächeKasachstan - Größenwahn und Krise - um 09.00 Uhr - entfällt!9.15 Die Nintendo-Story(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Dienstag, 17.04.Programmänderungen:18.45 ZDF-HistoryDeutschland - Deine WerbungDeutschland 2011Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine um 18.45 Uhr - entfällt!19.30 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 2013Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma um 19.30 Uhr -entfällt!20.15 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 2018Imperium - Der Fluch des Diamanten um 20.15 Uhr - entfällt!21.00 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 2017Imperium - Das Schwert der Shogune um 21.00 Uhr - entfällt!21.45 Das war dann mal wegDeutschland 2015Mythen-Jäger - Das verlorene Samurai-Schwert um 21.45 Uhr -entfällt!22.30 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 2017Mythen-Jäger Der Schatz der spanischen Flotte um 22.30 Uhr -entfällt!23.15 ZDF-HistoryDer letzte Tag: Romy SchneiderDeutschland 2015Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichenum 23.15 Uhr - entfällt!0.00 The true story of MadonnaMythen JägerDas Rätsel der Bundeslade um 00.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Freitag, 20.04.Programmänderungen:19.30 Mythen-JägerDas verlorene Samurai-SchwertGroßbritannien 2012Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen - um 19.30 Uhr - entfällt!20.15 Terra XImperium - Der Fluch des DiamantenDeutschland 2010Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 - um20.15 Uhr - entfällt!21.00 Terra XImperium - Das Schwert der ShoguneDeutschland 2010Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien um 21.00Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell