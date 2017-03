ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. März 2017

Mainz (ots) -Woche 11/17Samstag, 11.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die Millionenklagen6.20 Crime and Justice - das Justizsystem der USADie Todesstrafe7.05 Prison DogsHundeschule im Knast7.50 Jung im KnastDas Recht des StärkerenDeutschland 20168.35 Jung im KnastBlinde WutDeutschland 20169.20 Jung im KnastHöchststrafeDeutschland 201610.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 37°Vom Mörder zum HelferEin Leben mit UmwegenDeutschland 201610.35 Terra XGeheimbündeDer Code der Illuminaten11.20 ZDF-HistoryDie Macht der GeheimbündeDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:2.05 Mythen-JägerVeronika und das Schweißtuch JesuGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 11/17Sonntag, 12.03.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.40 heute-show( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.25 Hochbetrieb auf dem AutohofZweite Heimat für TruckerDeutschland 20159.10 Auch Mensch! Polizisten in ExtremsituationenEinsatz am UnfallortDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.40 Die Amerika-SagaKampf um die Freiheit11.25 Die Amerika-SagaGeburt einer Nation12.10 Die Amerika-SagaDer Weg nach Westen12.55 Die Amerika-SagaAufstieg und Spaltung13.40 Die Amerika-SagaNord gegen Süd14.25 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer15.10 Die Amerika-SagaEinwanderer und Wolkenkratzer15.55 Die Amerika-SagaÖlbarone und Mafiosi16.40 Die Amerika-SagaPleiten, Sand und Hunger17.25 Die Amerika-SagaArsenal der Freiheit18.10 Die Amerika-SagaSupermacht und Rock 'n' Roll18.55 Die Amerika-SagaKampf um die Zukunft( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.15 Die Amerika-SagaKampf um die Freiheit( weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen )Woche 11/17Montag, 13.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Die Amerika-SagaDer Weg nach Westen6.25 Die Amerika-SagaAufstieg und Spaltung7.10 Die Amerika-SagaNord gegen Süd7.54 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer8.40 Die Amerika-SagaEinwanderer und Wolkenkratzer( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:22.30 Rätsel der VergangenheitSchwarze Löcher im Bermuda-Dreieck?USA 2007( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )Woche 13/17Donnerstag, 30.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:18.00 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 2015"Mythos, Macher und Motoren - Mythos, Macher und Motoren" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:19.30 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel"Die Trucker: Mit Vollgas zur Hochzeit" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:21.45 Die Macht der StasiJagd auf einen StaatsfeindDeutschland 201522.25 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Guillaume (1974)Deutschland 2016"Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen - Einsatz amUnfallort" um 22.30 Uhr entfällt23.10 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi23.50 Der gleiche Himmel - Die DokumentationInformationen um jeden PreisDeutschland 2017"Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn" um 0.00 Uhrentfällt0.35 Der gleiche Himmel - Die DokumentationDer lange Arm der StasiDeutschland 2017"heute-journal" um 0.45 Uhr entfällt1.20 Terra XDas Diesel-RätselAuf den Spuren genialer Forscher und Erfinder( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:3.25 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20164.10 Die Fukushima-LügeDeutschland 2014"Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?" um 4.15Uhr"Leschs Kosmos: Albtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende?" um4.30 Uhr entfallen4.55 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur BombeFreitag, 31.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.40 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des Atomzeitalters6.25 Elemente - Bausteine der WeltDas geheime System7.15 Elemente - Bausteine der WeltEntfesselte Kraft( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell