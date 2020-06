ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. Juni 2020

Mainz (ots) -Woche 26/20 Freitag, 26.06.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 10.30 Oppenheimers Höllenfeuer - Der Vater der Atombombe USA 201411.15 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 201612.00 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland/Frankreich 201512.45 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland/Frankreich 201513.30 Die Atommüll-Lüge Deutschland 201714.15 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland/Großbritannien 201915.00 Unter Strom - Energie von morgen Deutschland 201915.45 Unter Strom - Mobilität von morgen Deutschland 201916.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?17.15 Outbreak in Montreal Die Angst vor der Super-Seuche18.00 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an?18.45 auslandsjournal - die doku: Inside China Wie die Pandemie das Land verändert China 2020 19.15 ZDF.reportage Airlines am Boden Luftfahrt in der Corona-Krise Deutschland 202019.45 Leschs Kosmos Corona - Wege aus der Krise Deutschland 202020.15 Corona 2020 - Der Ausbruch Schock und Versagen USA/China 202021.00 Corona - Schock und Zeitenwende Deutschland 202021.45 Leschs Kosmos Corona: Was sagt die Wissenschaft Deutschland 202022.30 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 202023.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 20180.00 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014Alle von 12.45 bis 0.45 Uhr eingeplanten Beiträge entfallen( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4619157OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell