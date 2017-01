ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 03/17Samstag, 14.01.Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:Neue Beginnzeiten:18.00 Kosovo ´99 - Bundeswehr im KampfeinsatzGeschichte treffenDeutschland 201518.45 Skandal! Politische Affären in DeutschlandDas Starfighter-Desaster (ab 1959)Deutschland 201519.30 Deutschlands KriegerDie Bundeswehr und ihre Minister: Franz Josef StraußDeutschland 201620.15 Deutschlands KriegerDie Bundeswehr und ihre Minister: Gerhard StoltenbergDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Sonntag, 15.01.Programmänderungen:18.00 Krieg gegen den ISDie Welt und der islamistische TerrorUSA 2016Crime and Justice - das Justizsystem der USA um 18.00 Uhr -entfällt!Das Geschäft mit der Katastrophe um 18.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:21.45 Duell ums Weiße Haus23.15 Rassismus in UniformPolizeigewalt in den USABlack in the USA - Rassismus um 23.15 Uhr - entfällt!23.55 ZDFzoomUSA - Die gekaufte Demokratie?USA 2016Black in the USA - Geisterstädte um 24.00 Uhr - entfällt!0.40 Die Rückkehr des Ku-Klux-KlanRassisten in den Südstaaten1.25 Unschuldig hingerichtetEin rätselhafter FeuertodUSA 20102.10 Crime and Justice - das Justizsystem der USADie Todesstrafe2.55 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die Millionenklagen3.40 Tod in St. AugustineSelbstmord oder Mord?4.25 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 2016__________________________________________________________________Montag, 16.01.Neue Beginnzeiten:19.30 Rätsel der VergangenheitSchwarze Löcher im Bermuda-Dreieck?USA 200720.15 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201521.00 Bigfoot - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201521.45 Mysterien der MenschheitGeheimnisvolle UFOs22.25 Vergangene WeltenDer wahre Dracula23.10 Rätsel der VergangenheitWo lag der Garten Eden?23.55 Mythen-JägerDie Suche nach der Arche NoahGroßbritannien 2012(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Mittwoch, 18.01.Neue Beginnzeiten:20.15 Terra XWilder Planet: Vulkane21.00 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 201321.40 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet in GefahrGroßbritannien 200822.25 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201323.05 Katastrophen der ErdgeschichteMega-VulkaneGroßbritannien 200823.50 Katastrophen der ErdgeschichteAsteroideneinschlagGroßbritannien 2008(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_________________________________________________________________Donnerstag, 19.01.Neue Beginnzeiten:1.05 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 20121.45 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 20122.30 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 20043.15 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 20044.00 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 2005(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell