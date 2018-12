ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. Dezember 2018

Mainz (ots) -Woche 50/18Dienstag, 11.12.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 Berlin BerlinSkandale, Lügen, Schimpf und SchandeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:7.00 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008"ZDF-History: Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur"entfällt7.45 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher8.25 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20189.10 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-Raub9.55 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht10.40 Hightech Gangster - Ein Computergenie und der Secret Service11.25 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen12.10 Sündenbabel BerlinMörder, Opfer und Ermittler12.55 Sündenbabel BerlinDrogen, Sex und schwere Jungs13.40 ZDF-HistoryKennedy gegen Callas - Das Duell der DivenDeutschland 201814.25 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 201815.10 Verschleppt - Die Kinder des 20. JuliDeutschland 201815.55 Frauen im NationalsozialismusSchuld und VerdrängungDeutschland 201416.40 Frauen im NationalsozialismusNieder mit HitlerDeutschland 201417.25 Frauen im NationalsozialismusEntrechtung und VerfolgungDeutschland 201418.05 Frauen im NationalsozialismusVerführung und VerblendungDeutschland 201418.50 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 201319.35 Katastrophen, die Geschichte machtenDas Erdbeben von LissabonKanada 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 London in FlammenPhönix aus der AscheGroßbritannien 201722.25 Heinrich VIII. - Tödliche IntrigenGroßbritannien 201523.10 Top-Spione der GeschichteRobert CecilGroßbritannien 201523.50 Top-Spione der GeschichteKardinal RichelieuGroßbritannien 20150.35 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsDas Spiel mit der ZeitMit Morgan FreemanUSA 20151.45 Mysterien des WeltallsWann begann die Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 20142.30 Mysterien des WeltallsGibt es Glück?Mit Morgan FreemanUSA 20143.15 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 20174.05 Wunder der WissenschaftFliegende Ziegen und giftige VögelGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 51/18Sonntag, 16.12.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.45 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 2015"ZDF-History: Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte" und"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire" um 6.15 Uhr entfällt6.30 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 20157.15 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Martin Luther bis Königin LuiseDeutschland 20158.00 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Heinrich Heine bis Sophie SchollDeutschland 20158.45 Das Erbe der Nazis1945-1960 Davon haben wir nichts gewusstDeutschland 20159.30 Das Erbe der NazisDie 60er Jahre - Die Täter sind unter unsDeutschland 201510.15 Das Erbe der Nazis1968-1989 Der Muff von tausend JahrenDeutschland 201511.00 Das Erbe der Nazis1945-1989 Die DDR: Anspruch und WirklichkeitDeutschland 201511.45 Das Erbe der Nazis1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich?Deutschland 201512.30 ZDF-HistoryDie Blutspur - Rechter Terror in DeutschlandDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 18.12.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Ermittler!Lösung im Labor"Ermittler! - Motiv Erbschaft" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 19.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:14.30 Die sieben größten Tricks der PopulistenDeutschland 2017"Neues Wirtschaftswunder - Wer gewinnt beim Aufschwung?" entfällt15.15 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 201716.00 ZDFzoomSchuften bis zum UmfallenDHL-Zusteller unter DruckDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 20.12.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.45 Mythen-JägerEl Dorado - Die legendäre GoldstadtGroßbritannien 20127.30 Mythen-JägerDie sagenhafte Geschichte von Machu PicchuGroßbritannien 20148.15 1491 - Amerika vor KolumbusKanada 2017"1491 - Amerika vor Kolumbus: Wissen und Macht" entfällt9.00 1491 - Amerika vor KolumbusKanada 2017"1491 - Amerika vor Kolumbus: Verlorene Welt" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 21.12.Bitte Programmänderung beachten:11.00 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 2018"Faszination Universum - Eine Frage der Zeit" entfällt( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:0.45 TäterjagdDer Fall Claude Tavernier"Täterjagd: Der Fall Laurence Dromard" entfällt( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.45 Anklage Mord - Dem Täter auf der Spur"Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot" entfälltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell