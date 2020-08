ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. August 2020

Mainz (ots) -Woche 33/20 Dienstag, 11.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 20176.25 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 20157.05 Täter im Netz Der Fall Almahri USA 20197.50 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 20198.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.35 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 20189.20 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen Deutschland 201810.05 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht Deutschland 201810.50 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 201911.35 WISO-Dokumentation Ein Ex-Einbrecher packt aus Wie das eigene Zuhause sicher wird Deutschland 202012.20 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 201612.50 ZDF-History Rückkehr in Uniform: Jüdische Deutsche im Krieg gegen Hitler Deutschland 202013.35 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 201914.20 ZDF-History Chruschtschow - Der rote Zar Deutschland 201915.05 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 201615.50 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 201816.35 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 201917.20 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 201521.40 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 201722.20 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 201523.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 201623.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 20160.30 heute journal1.00 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 20171.45 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 20172.30 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 20173.15 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 20174.00 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit USA 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 36/20 Mittwoch, 02.09.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019"Der Anti-Trump - Senator John McCain" entfällt 19.30 Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung"Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US- Justiz?" entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 22.00 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 202022.45 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 201923.30 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere Frankreich 2019"Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft" um 23.15 Uhr entfällt 0.15 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017"Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands" um 0.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105413/4675492OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell