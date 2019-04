ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. April 2019

Mainz (ots) -Woche 15/19Freitag, 12.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Terra XFaszination UniversumDer Urknall: Das Rätsel des AnfangsDeutschland 20186.25 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 20196.55 One Strange Rock - Unsere ErdeÜberlebenmit Will Smith7.40 forum am freitag7.55 Frontal 21Deutschland 20198.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 auslandsjournalDeutschland 20199.10 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte Migrationspolitik9.40 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 201710.25 RockerkriegMord und VerratDeutschland 201711.10 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 201711.55 Deutschlands Sex-IndustrieDas Milliardengeschäft mit der Prostitution12.40 One Strange Rock - Unsere ErdeAtemmit Will Smith13.25 One Strange Rock - Unsere ErdeSturmmit Will Smith14.10 One Strange Rock - Unsere ErdeSchutzmit Will Smith14.55 One Strange Rock - Unsere ErdeUrsprungmit Will Smith( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Mysterien des WeltallsSind wir alle Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 20150.40 heute journal1.10 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20161.55 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20162.40 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20163.25 Terra XFaszination UniversumDie Schwerkraft: Der Dirigent der WeltDeutschland 20184.10 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20154.50 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 2015Woche 16/19Mittwoch, 17.04.Bitte Programmänderung beachten:19.30 auslandsjournal - die dokuBalkan-StoriesDer lange Weg nach EuropaÖsterreich 2019"Hinter den Kulissen des Brexit" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 17/19Mittwoch, 24.04.Bitte Programmänderung beachten:2.00 auslandsjournal - die dokuBalkan-StoriesDer lange Weg nach EuropaÖsterreich 2019"Hinter den Kulissen des Brexit" entfällt( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell