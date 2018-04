ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Mittwoch, 11.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20166.20 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem TodFrankreich 20147.05 Blutige ReifenFirestone und der Bürgerkrieg in LiberiaUSA 20148.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit ElektromüllDeutschland 20169.00 Weggesperrt - Frauen im KnastFreigang mit FolgenDeutschland 20179.45 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 201710.30 Knast in DeutschlandSchuld, Reue, HeimwehDeutschland 201711.15 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 201612.05 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.35 Das Geheimnis der Moorleichen14.20 Schätze der GeschichteLiebe und Tod15.05 Schätze der GeschichteTriumph und Tragödie15.50 Schätze der GeschichteHerrscher und Vampire16.35 Schätze der GeschichteHelden und Rebellen17.20 Schätze der GeschichteKrieg und Frieden18.05 Schätze der GeschichteDinos und Legenden18.50 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des Tutanchamun( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Terra XSchätze aus dem EisDeutschland 201323.10 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des Ramses23.50 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze KönigeGroßbritannien 20040.35 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 20111.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 20141.45 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 20142.30 Kathedralen - Superbauten des MittelaltersUSA 20143.15 Mysterien des MittelaltersDer Krieger von Janakkala4.00 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von MästerbyPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell