ZDFinfo, kurzfristie Programmänderung / Mainz, 21. November 2019

Woche 47/19Freitag, 22.11.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.35 Police Patrol - Gefährliches PflasterIn Hafenstädten( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.35 Terra XAtlantis der NordseeDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteIm Zeichen der SphinxGroßbritannien 2012( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 201622.25 Die Atommüll-LügeDeutschland 201723.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?23.50 Oppenheimers Höllenfeuer - Der Vater der Atombombe0.35 heute journal1.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSupernovaUSA 20101.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer UrknallUSA 20102.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSterneUSA 20103.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSchwarze LöcherUSA 20094.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitGalaxienUSA 20104.40 Unser UniversumSind wir allein im All?Woche 48/19Samstag, 23.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USAUSA 20196.10 Cops außer KontrolleAmerikas Kampf gegen PolizeigewaltUSA 20166.55 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten aufFrankreich 20197.40 Miami SWAT - Spezialeinheit auf VerbrecherjagdFrankreich 20178.25 Falsche Geständnisse - Verhört, erpresst, verurteilt9.10 Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der ZukunftSchweiz/Italien/USA 20199.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 ZDF.reportageDer AustauschcopEin US-Polizist in HamburgDeutschland 201710.25 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 201611.10 Mythen-JägerDas JakobskissenGroßbritannien 201411.55 Mythen-JägerDas Rätsel der "Spider Rocks"Großbritannien 201412.40 Mythen-JägerDer Schatz-Code des Thomas BealeGroßbritannien 201413.25 Mythen-JägerVeronika und das Schweißtuch JesuGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 201622.25 Mythen-JägerVeronika und das Schweißtuch JesuGroßbritannien 201423.10 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 201423.55 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 20140.40 Mythen-JägerDie sagenhafte Geschichte von Machu PicchuGroßbritannien 20141.25 Mythen-JägerDas Rätsel der "Spider Rocks"Großbritannien 20142.05 Mythen-JägerDer Schatz-Code des Thomas BealeGroßbritannien 20142.50 Mythen-JägerDie Suche nach der Arche NoahGroßbritannien 20123.35 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht am JordanGroßbritannien 20174.20 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 2017