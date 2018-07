Mainz (ots) -ZDFinfo zeigt die zehnteilige National-Geographic-Reihe "OneStrange Rock" mit Presenter Will Smith Anfang Januar 2019. DerDigitalsender hat die Free-TV-Rechte für diese aufwendige Reihe überdie Geheimnisse der Erde erworben, die in 45 Ländern auf sechsKontinenten sowie im Weltall gedreht wurde und erstmals im März 2018auf National Geographic zu sehen war.ZDFinfo-Chef Robert Bachem: "Wir freuen uns, dass wir unserenZuschauern diesen faszinierenden Einblick in die Geschichte unseresPlaneten anbieten können - das ist Wissensfernsehen der Extraklasse:informativ, unterhaltsam, sehenswert.""One Strange Rock" erzählt die Geschichte der Erde und erklärt,was den blauen Planeten so besonders macht. Acht Astronautenschildern, wie sie die Erde aus dem All erlebt haben. UndHollywood-Star Will Smith führt als Moderator durch diese vielfältigeGeschichte der Erde - von der mikroskopischen bis hin zur kosmischenWelt. Realisiert hat die Reihe der international bekannte FilmemacherDarren Aronofsky.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell