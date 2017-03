ZDFinfo erreicht neuen Höchstwert bei jungen Zuschauern / ZDF-Intendant Bellut: Position als führender Doku-Sender gefestigt

Mainz (ots) - ZDFinfo erreicht im aufgelaufenen Jahr mit 1,3Prozent Marktanteil einen neuen Höchstwert in der Zielgruppe der 14-bis 49-Jährigen. Bei den 30- bis 49-Jährigen ist der Marktanteil auf1,6 Prozent gestiegen. Damit setzt der ZDF-Digitalkanal auch 2017sein kontinuierliches Wachstum bei den jungen Zuschauern fort. DerMarktanteil bei allen Zuschauern liegt bei 1,2 Prozent - ein Plus von0,2 Prozent gegenüber 2015."ZDFinfo hat seine Position als führender Doku-Sender trotz neuerprivater Konkurrenz klar gefestigt. Der Erfolg bei den jüngerenZuschauern widerspricht all jenen, die behaupten, junge Menscheninteressierten sich nicht für Politik, Wissenschaft oder Geschichte.Entscheidend sind die Qualität und die Glaubwürdigkeit, mit der sievermittelt werden", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut vor demFernsehrat in Mainz.Durch die hohe Akzeptanz bei jüngeren Zuschauern sei ZDFinfogemeinsam mit ZDFneo von großer Bedeutung für die Zukunft derZDF-Familie, erklärte Bellut. Beide Digitalkanäle erreichten einPublikum, dass ansonsten eher selten öffentlich-rechtliche Programmeschaue.Die Aufarbeitung historisch-politischer Stoffe in ausführlichenDoku-Reihen bleibt auch 2017 Markenkern von ZDFinfo. Unter anderemerinnert die zwölfteilige Doku-Reihe "Die Geschichte des Kommunismus"an die Februar-Revolution vor 100 Jahren, eine weitere mehrteiligeDokumentation beleuchtet den spanischen Diktator Franco. Alsinternationale Koproduktion entsteht zurzeit eine Doku-Reihe übergeheimnisvolle Orte des Kalten Krieges.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15:00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131-7016100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell