ZDFinfo mit drei neuen Dokus über Trumps Weg an die Macht (FOTO)

Mainz (ots) -Kein Tag ohne neue Trump-Schlagzeile. Über zwei Monate nachAmtsantritt des 45. US-Präsidenten fragen sich immer noch vieleMenschen: Wie konnte es zur "Zeitenwende in Washington" kommen? Dreineue US-amerikanische PBS-Frontline-Dokus gehen dieser Frage nach.ZDFinfo sendet "Trumps Weg an die Macht" und den Zweiteiler "Diegespaltenen Staaten von Amerika" erstmals am Mittwoch, 5. April 2017,von 20.15 Uhr bis Mitternacht."Trumps Weg an die Macht" zeigt, wie der millionenschwereGeschäftsmann entgegen aller Erwartungen zum Präsidenten derVereinigten Staaten von Amerika gewählt werden konnte. DieDokumentation zeichnet nach, wie Donald Trump trotz Skandale undvieler Fehltritte auf dem Weg zu Nominierung und Wahl dennoch Erfolghatte. So ist es nicht nur die Geschichte über einen ungewöhnlichenKandidaten und seine Kampagne, sondern auch über die Millionen vonWählern, die den Erwartungen widersprachen, wie ein US-Präsident seinsollte.Die zweiteilige Dokumentation "Die gespaltenen Staaten vonAmerika" beleuchtet ab 21.00 Uhr dank exklusiver Interviews mitInsidern aus dem Weißen Haus und aus dem US-Kongress die Ursachen fürdie tiefe Spaltung der Vereinigten Staaten. Der erste Teil "ObamasVersprechen" schildert, wie ausgerechnet Präsident Obamas Politik desWandels und der Einheit in seiner Amtszeit mit neuem Rassismuskollidierte und wie sich Barack Obama zudem der politischen Realitäteines zusammenbrechenden Finanzsystems, einer in weiten Teilen derBevölkerung unerwünschten Gesundheitsreform und eines neuenRechtspopulismus stellen musste und dabei letztlich scheiterte.Der zweite Teil der jeweils 90-minütigen Dokumentationen istgleich im Anschluss um 22.30 Uhr zu sehen und trägt den Untertitel"Obamas Scheitern". Zu sehen ist, wie die konservativen Republikanerwieder Aufwind bekommen konnten und neue Kongress-Abgeordnete der sogenannten "Tea-Party-Bewegung" die Präsidentschaftskandidatur DonaldTrumps überhaupt erst möglich gemacht haben.ZDFinfo arbeitet über Lizenz-Pakete und Output-Deals eng mit PBSFrontline zusammen, eine in Boston produzierte Dokumentationsreihe,die vom nichtkommerziellen US-amerikanischen Public BroadcastingService gesendet wird und bereits zahlreiche Auszeichnungen gewonnenhat. Seit 2016 sendet ZDFinfo regelmäßig die Dokumentationsreihe kurznach der USA-Premiere in deutscher Erstausstrahlung.Die drei neuen Dokus, die vom Autoren-Duo Michael Kirk und MikeWiser realisiert wurden, stehen bereits im akkreditierungspflichtigenVorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.Pressemappe: http://bit.ly/2nDjjR8http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell