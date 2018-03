ZDFinfo als Wissenssender immer gefragter / Intendant Bellut: ZDF-Digitalsender besonders erfolgreich bei jüngeren Zuschauern (FOTO)

Mainz (ots) -Als Wissenssender für jüngere Zuschauer ist ZDFinfo trotz deszunehmenden Wettbewerbs bei Dokumentationsprogrammen auch im Jahr2017 weiter gewachsen. Bei den Zuschauern gesamt erreicht ZDFinfoeinen Marktanteil von 1,2 Prozent; bei den 14- bis 49-Jährigenplatziert sich der Sender mit einem Marktanteil von 1,3 Prozentdeutlich vor den dritten Programmen der ARD. Neben dem KiKA hatZDFinfo die jüngste Zuschauerstruktur aller öffentlich-rechtlichenSender."Durch seine Kompetenz in den Bereichen Geschichte, Politik,Wissen und Service hat sich ZDFinfo auf dem deutschen Fernsehmarktetabliert", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehratin Mainz. "Die guten Ergebnisse der ZDF-Digitalkanäle ZDFinfo undZDFneo sorgen dafür, dass die ZDF-Gruppe wieder genauso viele jüngereZuschauer wie zuletzt Anfang der 90er Jahre erreicht."Insgesamt 200 Auftrags- und Koproduktionen sowie 400internationale Dokumentationen hat ZDFinfo im Jahr 2017 als deutscheErstausstrahlungen gesendet. Von Beginn an gehört es zum Konzept,Inhalte zu bündeln und den Zuschauern in langen Sendestrecken zupräsentieren. Dabei kooperiert ZDFinfo mit den Partnern derZDF-Familie - mit den Redaktionen des ZDF-Hauptprogramms, mit 3sat,ARTE, PHOENIX und funk - und nutzt so bestmöglich zur Verfügungstehende Synergien.In der ZDFmediathek ist ZDFinfo mit seinen Dokumentationsformatennach Sehdauer die erfolgreichste Informationskategorie. Auch auf denSocial-Media-Plattformen war ZDFinfo 2017 erfolgreich und löst dortsein Motto und Versprechen "Fernsehen zum Mitreden" ein.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 23. März, ab 15.30 Uhr erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell