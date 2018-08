Mainz (ots) -Erfinder und Pioniere, die den Lauf der Geschichte beeinflussthaben, rückt die achtteilige Doku-Reihe "Geniale Rivalen"(Originaltitel: "American Genius") in den Fokus. Die ersten dreiFolgen sind am Montag, 13. August 2018, von 20.15 bis 22.30 Uhr inZDFinfo zu sehen.Los geht es um 20.15 Uhr mit der Doku "Geniale Rivalen: Zeitungen- Hearst gegen Pulitzer". Die "New York World" von Joseph Pulitzerwar Ende des 19. Jahrhunderts die führende Zeitung in Amerika. Diejournalistische Glaubwürdigkeit des Zeitungsverlegers stand auf demSpiel, als er mit dem jungen Millionär William Randolph Hearst unddessen "Klatschblatt" in Konkurrenz treten musste.Nach der Doku über den Wettstreit der Zeitungsgiganten rückt ab21.00 Uhr der Streit um Patente in der frühen Entwicklungsphase desFernsehens in den Blick. In "Geniale Rivalen: Fernsehen - Farnsworthgegen Sarnoff" wird geschildert, wie es der amerikanische ErfinderPhilo Farnsworth, der seit seiner Jugend an der Entwicklung desFernsehens arbeitete, in den 1930er Jahren mit David Sarnoff zu tunbekam, dem Chef der mächtigen Rundfunkanstalt RCA. Sarnoffinvestierte eine Million Dollar pro Jahr, um dem fast mittellosenFarnsworth zuvorzukommen.Dass auch die Luftfahrt bereits in ihrer Pionierphase umkämpftwar, zeigt ab 21.45 Uhr die Dokumentation "Geniale Rivalen: Flugzeuge- Brüder Wright gegen Curtiss". Den Brüdern Wright gelang der erstebemannte motorisierte Flug - der Motorenbauer Glenn Curtiss bot ihnenanschließend seine Motoren zur Verbesserung ihres Prototyps an. Alsdie Brüder Wright das Angebot ablehnten, entwickelte CurtissAmbitionen, ein eigenes Flugzeug mit seinem Motor auszustatten.Die fünf weiteren Folgen der US-amerikanischen Doku-Reihe sendetZDFinfo erstmals am Mittwoch, 15. August 2018, von 18.45 bis 22.30Uhr. Der Wettlauf ins All, das Duell zweier Supermächte und ihrerWeltraumprogramme, macht den Auftakt: "Geniale Rivalen: Raketen - VonBraun gegen Koroljow". Im Anschluss bestimmen ab 19.30 Uhr zunächstder Apple- und der Microsoft-Gründer das Programm - in "GenialeRivalen: Jobs gegen Gates". Mit "Schusswaffen: Colt gegen Wesson"(20.15 Uhr), "Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg" (21.00 Uhr)und "Elektrizität - Edison gegen Tesla" (21.45 Uhr) zeigen auch dieweiteren "Geniale Rivalen"-Dokus, wie erbitterte Konkurrenz dieEntwicklung in den jeweiligen Fachgebieten vorangetrieben hat.Am Donnerstag, 23. August 2018, sendet ZDFinfo von 13.30 bis 18.45Uhr erneut "Geniale Rivalen" im Block.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/genialerivalenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell