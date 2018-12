ZDFinfo-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammhinweisWoche 52/18Samstag, 22.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Leschs KosmosDie Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft?Deutschland 20185.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 20176.35 Spuren des KriegesNormandie 1944Frankreich 20147.20 Spuren des KriegesHiroshima 1945Frankreich 20148.05 Unterwegs in der Urzeit - Jäger und GejagteGroßbritannien 20018.50 Unterwegs in der Urzeit - Land der GigantenGroßbritannien 20019.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.35 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201810.20 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 201811.10 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 201811.55 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 201812.40 Spuren des KriegesNormandie 1944Frankreich 201413.25 Spuren des KriegesHiroshima 1945Frankreich 2014( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 "Verrat!" - Das Ende der Habsburger im Ersten WeltkriegÖsterreich 201723.10 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201823.55 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 20180.40 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 2017Woche 52/18Sonntag, 23.12.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.10 ZDF.reportageDie WintercamperEin Stellplatz zwischen Eis und SchneeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Leschs KosmosEiseskälte: Zwischen Heilkraft und VerderbenDeutschland 201716.20 Leschs KosmosDie geheime Macht der LangeweileDeutschland 201716.50 Leschs KosmosFremdgesteuert - die Macht der ErinnerungDeutschland 201817.20 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Terra XDie Reise der Menschheit - Fremde WeltenDeutschland 201823.10 Terra XDie Reise der Menschheit - Welt in BewegungDeutschland 201823.55 Mysterien des WeltallsWird Sex aussterben?Mit Morgan FreemanUSA 20130.40 Mysterien des WeltallsWann beginnt das Leben?Mit Morgan FreemanUSA 20131.25 Mysterien des WeltallsHomo sapiens 2.0Mit Morgan FreemanUSA 20102.05 Mysterien des WeltallsHaben wir einen eigenen Willen?Mit Morgan FreemanUSA 20132.50 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 20103.35 Mysterien des WeltallsLeben ohne SonneMit Morgan FreemanUSA 20134.20 Das Geheimnis der GeneWoher wir kommenWoche 52/18Montag, 24.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Das Geheimnis der GeneWohin wir gehen5.50 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 20176.20 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 20186.50 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenBräute der RevolutionDeutschland 20187.35 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGeliebt und verstoßenDeutschland 20188.20 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20169.05 ZDF-HistoryMario Adorf - eine deutsche FilmlegendeDeutschland 20189.50 ZDF-HistoryManfred Krug - Eine deutsch-deutsche GeschichteDeutschland 201710.35 ZDF-HistoryGlobal Players - die SuperreichenDeutschland 201611.20 ZDF-HistoryUschi Obermaier - Die Ikone der 68erDeutschland 201812.05 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 201812.50 ZDF-HistoryFrüher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterbenDeutschland 201813.35 ZDF-HistoryEnglands große KöniginnenDeutschland 201714.20 ZDF-HistoryElvis und Priscilla - Der King und das MädchenDeutschland 201515.05 ZDF-HistoryCäsar und Kleopatra - Macht oder Liebe?Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 201323.55 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20180.40 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20161.25 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 20172.10 ZDF-HistoryManfred Krug - Eine deutsch-deutsche GeschichteDeutschland 20172.55 ZDF-HistoryPromifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich?Deutschland 20183.35 ZDF-HistoryElvis und Priscilla - Der King und das MädchenDeutschland 20154.20 ZDF-HistoryCäsar und Kleopatra - Macht oder Liebe?Deutschland 2018Woche 52/18Dienstag, 25.12.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 ZDF-HistoryDie letzte Samurai-KriegerinDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:7.00 18 Tage Russlandmit Katrin Müller-HohensteinHinter den Kulissen der Fußball-WMRussland 2018"Terra Xpress XXL: Geheimnisse des Himmels" entfällt7.40 Schätze der GeschichteHerrscher und Vampire8.25 Schätze der GeschichteLiebe und Tod9.10 Schätze der GeschichteHelden und Rebellen9.55 Schätze der GeschichteDinos und Legenden10.40 Das Mädchen von Egtved11.25 Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 201812.05 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 201512.50 ZDF-HistoryDie ewige Jagd nach dem GoldDeutschland 201613.35 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201614.20 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 201715.10 ZDF-HistoryMaximilian - Der letzte RitterDeutschland 201715.50 ZDF-HistoryDie Fidel-Castro-BänderDeutschland 201616.35 ZDF-HistoryDas Geheimnis der großen PharaonenDeutschland 201317.20 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201623.55 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 20160.40 ZDF-HistoryGroße Freiheit DDR: Abenteurer hinter der MauerDeutschland 20181.25 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.25 Das Luder und der BayernkönigDie Affäre Lola MontezDeutschland 2017Woche 52/18Mittwoch, 26.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Terra XpressDa Vinci und die Spur des Schädel-CodesDeutschland 20155.40 Terra XpressFracht weg und rätselhafter Fund in DresdenDeutschland 20156.10 Die Welt der AntikeGeburt der ZivilisationGroßbritannien 20106.55 Die Welt der AntikeDie Eisenzeit7.40 Die Welt der AntikeGriechische Mythologie8.20 Die Welt der AntikeMythos Alexander der Große9.05 Die Welt der AntikeDas römische Imperium9.50 Die Welt der AntikeDer Aufstieg des Christentums10.35 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.Deutschland 201711.20 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201412.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 2016( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.40 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 201516.25 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201622.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 201423.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 201623.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800Deutschland 20170.35 Die Welt der AntikeGeburt der ZivilisationGroßbritannien 20101.20 Die Welt der AntikeDie Eisenzeit2.05 Die Welt der AntikeGriechische Mythologie2.50 Die Welt der AntikeMythos Alexander der Große3.30 Die Welt der AntikeDas römische Imperium( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/18Donnerstag, 27.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.15 Kriminelle KarrierenMark Karpelès - Der Bitcoin-FälscherFrankreich 20167.00 Kriminelle KarrierenClark Rockefeller - Ein bayrischer HochstaplerFrankreich 20167.45 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 20168.25 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff9.10 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20189.55 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 201810.40 Album 2018 - Bilder eines JahresDeutschland 201811.40 Der satirische Jahresrückblick 2018Deutschland 201812.10 Jung und kriminellStrategien gegen IntensivtäterDeutschland 201712.55 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 201713.40 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in DeutschlandDeutschland 201814.25 Drahtzieher BurschenschaftenDie Macht der StudentenverbindungenDeutschland 201815.10 Szene DeutschlandPrepper - Leben für den Ernstfallmit Sascha BisleyDeutschland 201715.55 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201716.40 Der Milliardencoup - Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika23.55 Massengrab Myanmar - Das Schicksal der RohingyaUSA 20180.40 Erdogans Türkei - Von der Demokratie zur Diktatur?1.25 ZDFzoomTrump und Putin: Komplott gegen Amerika?USA 20182.10 Dirty DollarsWaffenhandel2.55 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika3.40 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 20184.25 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 2018