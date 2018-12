ZDFinfo-Programmhinweis

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammhinweisWoche 49/18Mittwoch, 05.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.40 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 201611.10 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 201611.40 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201612.10 Mördern auf der SpurSerientäterDeutschland 201612.40 MörderjagdKalte RacheFrankreich 201613.25 Terra Xpress XXLÄrger im HausDeutschland 201814.10 Terra Xpress XXLGeheimnisse des HimmelsDeutschland 201714.55 Terra Xpress XXLTierdieben auf der SpurDeutschland 201615.40 Terra Xpress XXLVon Abzocke und GaunerzinkenDeutschland 201716.25 Terra Xpress XXLÄrger auf dem LandDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Mysterien des WeltallsGibt es Glück?Mit Morgan FreemanUSA 201423.55 Mysterien des WeltallsDas Spiel mit der ZeitMit Morgan FreemanUSA 20150.40 heute journal1.05 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 20181.50 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 20172.35 Junkies, Dealer, PolizeiFrankfurts Drogenpolitik auf dem PrüfstandDeutschland 20173.20 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20174.50 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit MinderjährigenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell