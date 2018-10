ZDFinfo-Programmhinweis

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammhinweisWoche 42/18Samstag, 13.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.40 Tatort InternetPlattform der BetrügerDeutschland 20178.25 CybercrimeDas Geschäft mit der AngstDeutschland 20189.10 ZDFzoomHass und HetzeWenn Politiker zur Zielscheibe werdenDeutschland 20179.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften Likes10.25 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern11.10 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill11.50 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit12.35 Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen13.15 Unschuldig hingerichtetEin rätselhafter FeuertodUSA 201014.05 Tod in St. AugustineSelbstmord oder Mord?14.50 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore16.20 MörderjagdDer einzige Zeuge17.05 Ermittler!Teenager im Visier17.35 Ermittler!Grenzfälle18.05 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 42/18Sonntag, 14.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 SchnäppchenjagdVerloren, verpfändet, versteigertDeutschland 20166.20 ZDF.reportageDie Erben-ErmittlerWenn der Nachlass-Detektiv klingeltDeutschland 20186.50 Die TrödelprofisDie Deko muss raus7.20 ZDF.reportageTrödler, Sammler, SchnäppchenjägerFlohmarktprofis machen KasseDeutschland 20187.50 Oldtimer unterm HammerAuf der Jagd nach legendären StraßenkreuzernDeutschland 20148.35 Die TrödelprofisAlles muss raus9.05 MärkteIm Bauch von Wien - Der Naschmarkt9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 201010.35 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer SoldatDeutschland 201011.20 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer "Führer"Deutschland 201012.05 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KriegsherrDeutschland 201012.50 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 201213.35 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsDie Akte HeßDeutschland 201214.20 Hitlers Reich privatOlympia 1936Deutschland 201715.05 Hitlers Reich privatKinder unterm HakenkreuzDeutschland 201715.55 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 201616.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 200817.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200818.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200818.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die SSHimmlers Wahn22.25 Die SSTotenkopf23.05 Die SSDie Waffen-SS23.50 Die SSMythos Odessa0.35 Himmelfahrtskommando - Im Kajak gegen die Nazis1.20 ZDF-HistoryDie Wahrheit über Dresden2.00 ZDFzeitDie Verbrechen der BefreierAmerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten WeltkriegDeutschland/USA 20152.45 ZDF-History"Davon haben wir nichts gewusst"Die Deutschen und der HolocaustDeutschland 20113.30 Das "Dritte Reich" vor GerichtDer PlanDeutschland 2009( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 42/18Montag, 15.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.35 Unschuldig hingerichtetEin rätselhafter FeuertodUSA 201010.20 Tod in St. AugustineSelbstmord oder Mord?11.05 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore12.35 auslandsjournal - die dokuNordkorea zwischen Führerkult und AutoscooterIm Märchenland des jungen KimSüdkorea 201413.20 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht14.05 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie14.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un15.50 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 Südkorea - Erfolg um jeden PreisFrankreich 201818.05 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 201722.25 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 201723.10 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 201523.50 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20150.35 heute journal1.00 Die Schätze der ErdeKohle und Öl1.45 Die Schätze der ErdeGold und Eisen2.30 Die Schätze der ErdeDiamanten und Smaragde3.15 Mysterien des WeltallsBausteine des LebensMit Morgan FreemanUSA 20104.00 Mysterien des WeltallsEwige FinsternisMit Morgan FreemanUSA 2010( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell