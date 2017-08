ZDFinfo-Programmänderungen für Samstag, 26.08., Sonntag, 27.08., und Montag, 28.08.2017

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungenWoche 35/17Samstag, 26.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 ZDFzoomDer schiefe Plan von PISA!Schüler im TeststressDeutschland 20176.10 Arte RE:Mein Leben als Werbefläche6.40 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften Likes7.25 Generation LikeTeenager in Sozialen NetzwerkenUSA 20168.10 Generation What? - Wie tickt Europas Jugend8.55 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 20169.40 Jung im KnastHöchststrafeDeutschland 201610.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.25 37°Frauen im KnastZwischen Hoffnung und KollerDeutschland 201710.55 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, Hoffnung11.50 Knast in TexasNeue Wege im US-Strafvollzug12.20 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty MedlandGroßbritannien 201413.05 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey MackieGroßbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.35 MörderjagdEin teuflischer Plan15.20 MörderjagdDer falsche Zeitpunkt16.05 MörderjagdGefährliche Eifersucht(weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.35 ZDF.reportageDiebstahl, Drogen und GewaltWie gefährlich ist die Nordafrikaner-Szene in Deutschland?Deutschland 201718.05 The Wanted - Auf VerbrecherjagdJagd auf einen DrogenkurierGroßbritannien 2015(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 201723.10 Leben im TodestraktDie Macht der Geschworenen23.55 Leben im TodestraktLebensmüde0.40 Leben im TodestraktAussage gegen Aussage1.25 MörderjagdLiebe, Lüge,Tod2.10 MörderjagdKalte Rache2.55 Leben im Todestrakt - Seitensprung in den TodGroßbritannien 20174.20 Mördern auf der SpurMord im Rotlichtmilieu4.45 Unschuldig hingerichtetEin rätselhafter FeuertodUSA 2010_____________________________________________________________________Woche 35/17Sonntag, 27.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Wunder der WissenschaftHeilendes Vogelhirn und Wasser unter dem MeerGroßbritannien 201516.35 Wunder der WissenschaftExplodierende Felsen und ein Zwilling im KopfGroßbritannien 201517.20 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 201717.50 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das war dann mal weg22.25 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 201722.55 Leschs KosmosDie neue Revolution - Die Welt von morgenDeutschland 201723.25 Leschs KosmosDigitale Stimmenfänger - Meinungsmache im NetzDeutschland 201723.55 Millionenstadt über den WolkenWunderwelt Luftverkehr0.35 Millionenstadt über den WolkenFaszination Fliegen1.20 Millionenstadt über den WolkenAbenteuer Landung2.05 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und Tod2.45 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und GoldGroßbritannien 20153.30 Geistesblitze - Geniale ErfindungenKleinigkeiten ganz großGroßbritannien 2015(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Woche 35/17Montag, 28.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Legendäre SchlachtenHannibal und die RömerUSA 20087.40 Legendäre SchlachtenEntscheidung bei Marathon(weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.10 NeroDer Kaiser und die KatastropheDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:10.40 GladiatorenKampfmaschinen der Antike(weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.10 Legende und Wahrheit - Die WikingerAufbruch in die Neue WeltGroßbritannien 201612.55 Terra XpressDa Vinci und die Spur des Schädel-CodesDeutschland 201513.25 Terra XpressBrisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der AusterDeutschland 201613.55 Terra XpressÜber dem Abgrund14.25 Terra XpressAufstand an der Autobahn14.55 Terra XpressMeteorit im Garten und das Käsekuchen-RätselDeutschland 201715.25 Terra XpressErbschaft mit KnalleffektDeutschland 201415.55 Terra XpressFracht weg und rätselhafter Fund in DresdenDeutschland 201516.25 Terra XpressAufregung am ChiemseeDeutschland 201416.50 Terra Xpress XXLTierdieben auf der Spur17.35 Wunder der WissenschaftLebende Felsen und Tornados aus FlammenGroßbritannien 201518.20 Leschs KosmosKampf um Sand: Der neue GoldrauschDeutschland 201518.50 Leschs KosmosLiebe - das Märchen von der freien WahlDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Europa23.55 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Amerika0.40 heute-journal1.05 Der Mann, der die Welt retteteDas Geheimnis der Kuba-KriseGroßbritannien 20121.50 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten Krieges2.35 Chruschtschows BabyDie Zar-BombeGroßbritannien 20113.20 War Games - War Games - Der Kalte KriegHysterieAustralien 20164.05 War Games - Der Kalte KriegRevolutionAustralien 20164.50 Von Kolumbus bis CastroDie Geschichte KubasDeutschland 2015