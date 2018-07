ZDFinfo-Programmänderungen Samstag, 7. Juli, Sonntag, 8. Juli und Montag, 09. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 28/18Samstag, 07.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Die unsichtbare Macht - Lobby-Republik DeutschlandDeutschland 20176.20 Der lange WegDeutschlands schwierigste RegierungsbildungDeutschland 20187.05 ZDFzoomAusländer rein? - Der Streit ums EinwanderungsgesetzDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.20 Terra XDeutschland-SagaWas uns eintDeutschland 2014(weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 Terra XDeutschland-SagaWonach wir suchenDeutschland 201513.35 Terra XDeutschland-SagaWas uns antreibtDeutschland 201514.20 Terra XDeutschland-SagaWer wir sindDeutschland 201515.05 Königin Christina von SchwedenDie Suche nach FreiheitDeutschland 201415.50 Königin Christina von SchwedenDie Liebe in RomDeutschland 201316.35 ZDF-HistoryMythos Sisi17.20 ZDF-HistoryDer letzte Tag: Romy SchneiderDeutschland 201518.05 Elisabeth I. - Krieg dem TerrorGroßbritannien 201518.50 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den UntergrundDeutschland 201022.25 Terra XDeutschland-SagaWoher wir kommenDeutschland 201423.10 Terra XDeutschland-SagaWas uns eintDeutschland 201423.55 Terra XDeutschland-SagaWovon wir schwärmenDeutschland 20140.35 Terra XDeutschland-SagaWonach wir suchenDeutschland 20151.20 Terra XDeutschland-SagaWas uns antreibtDeutschland 20152.05 Terra XDeutschland-SagaWer wir sindDeutschland 20152.50 Mysterien des MittelaltersDer Kreuzzug gegen die Katharer3.35 Mysterien des MittelaltersDie verschwundene Armee von Azincourt(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Woche 28/18Sonntag, 08.07.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.20 DespotenMussolini - Ikone des FaschismusGroßbritannien 2015(weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 Größenwahn in BetonHitlers Riesenhotel an der OstseeDeutschland 201513.35 Herrenmenschen für den Kaiser"Ober Ost"- die vergessene KolonieDeutschland 201614.20 Die SSHeydrichs Herrschaft15.05 Die SSDer Machtkampf15.50 Die SSHimmlers Wahn16.35 Die SSTotenkopf17.20 Die SSDie Waffen-SS(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Hitlers Reich privatKinder unterm HakenkreuzDeutschland 201723.55 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 20160.40 Größenwahn in BetonHitlers Riesenhotel an der OstseeDeutschland 20151.25 Herrenmenschen für den Kaiser"Ober Ost"- die vergessene KolonieDeutschland 20162.10 DespotenMussolini - Ikone des FaschismusGroßbritannien 20152.55 DespotenHideki Tojo - Japans Minister des SchreckensGroßbritannien 20153.35 Die großen DiktatorenHitler4.20 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 2012_____________________________________________________________________Woche 28/18Montag, 09.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.50 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 20176.35 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 20177.20 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 20178.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 20178.50 MörderjagdMord ohne Leiche9.35 MörderjagdKalte RacheFrankreich 201610.20 MörderjagdTödliche Leidenschaft11.05 Mördern auf der SpurSerientäterDeutschland 201611.35 Mördern auf der SpurIndizien und falsche AlibisDeutschland 201612.05 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 201712.50 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 201613.35 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 201614.20 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 201515.05 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 201515.50 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 Die Science-CheckerFlüssige PhänomeneDeutschland 201718.05 Lebensretter TechnikVon SOS bis 112Deutschland 201718.50 planet e.: Talsperren - die unterschätzte GefahrDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201623.55 Rätselhafte GeschichteHitlers EndeGroßbritannien 20150.40 heute journal1.10 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 20171.55 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20162.35 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20163.20 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20154.05 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 20154.50 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell