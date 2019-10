ZDFinfo-Programmänderungen

Mainz (ots) -Woche 42/19Samstag, 12.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Abgezockt!Der Anlagebetrüger Felix Vossen6.55 Abgezockt!Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe7.40 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz8.25 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher9.05 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 TäterjagdDer Fall Nelly Crémel10.35 Täter im NetzDer Fall LewisUSA 201911.20 Täter im NetzDer Fall BushbyUSA 201912.05 Täter im NetzDer Fall BrizziUSA 2019(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 42/19Sonntag, 13.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 20186.20 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?Deutschland 20187.05 ZDFzeitDas Fielmann-ImperiumDer Marktführer im Qualitäts-CheckDeutschland 20197.50 ZDFzeitAIDA oder TUI Cruises?Der Kreuzfahrt-CheckDeutschland 20188.35 ZDFzeitObi, Dehner & Co.Der große Gartencenter-CheckDeutschland 20199.20 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 20179.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Terra XEin Tag in Köln 1629Deutschland 201910.35 Terra XEin Tag in Paris 1775Deutschland 201911.20 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 201312.05 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201612.50 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 201813.35 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201814.25 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 201815.10 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 201815.55 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 201816.40 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 201517.25 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 201518.10 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 201518.55 ZDF-HistoryDie ewige Jagd nach dem GoldDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201822.25 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 201823.10 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 201823.55 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 20150.40 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 20151.25 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 20152.10 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 20182.55 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 20133.40 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 20164.25 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 2018Woche 42/19Montag, 14.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDF-HistoryDie ewige Jagd nach dem GoldDeutschland 20165.55 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 20166.40 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 20177.10 Die Gen-RevolutionBio-Roboter und lebende FabrikenDeutschland 20187.55 Die Gen-RevolutionDer Mensch als SchöpferDeutschland 20188.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 Die Gen-RevolutionDesigner-Leben aus dem LaborDeutschland 20189.25 Täter im NetzDer Fall DaviesUSA 201910.10 Täter im NetzDer Fall AppletonUSA 201910.50 Der Fall Lorraine ThorpeGroßbritannien 201411.35 Der Fall Carol ParkGroßbritannien 201412.20 Der Fall Gemma McCluskieGroßbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Ermittler!Angriff aus dem HinterhaltDeutschland 201922.10 Ermittler!25 Jahre UngewissheitDeutschland 201922.40 Ermittler!Im Dunkel der Nacht23.10 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 201423.50 Hate Crime - Tatmotiv HassRassenhass in Mississippi0.40 heute journal1.05 War of Thrones - Krieg der KönigeEngland gegen Frankreich (1328-1364)Frankreich 20181.50 War of Thrones - Krieg der KönigeDer verrückte König (1392-1453)Frankreich 20182.35 War of Thrones - Krieg der KönigeDas Heiratsspiel (1461-1483)Frankreich 20183.20 War of Thrones - Krieg der KönigeDie Macht der Frauen (1515-1558)Frankreich 20184.10 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 20144.55 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 2014Woche 43/19Samstag, 19.10.Bitte Programmänderung beachten:17.15 Reiches Bayern, arme Alte"Die Pfandjäger - Warum Menschen Flaschen sammeln" entfällt"Kein Geld für'n Supermarkt - Der schwere Gang zur Tafel" um17.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 23.10.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:3.30 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer"Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher" entfällt4.45 ZDFzoomVollgas oder ScheiternAuto-Deutschland unter DruckDeutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell