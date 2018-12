ZDFinfo-Programmänderung / Woche 51/18

Mainz (ots) -Woche 51/18Freitag, 21.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen, Programmergänzung um 7.25 Uhr und neuenTitel um 8.15 Uhr beachten:5.10 Die Amerika-SagaKampf um die Zukunft5.55 Die Amerika-SagaÖlbarone und Mafiosi6.40 Die Amerika-SagaPleiten, Sand und Hunger7.25 Knast in TexasNeue Wege im US-Strafvollzug7.55 forum am freitag8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Frontal 21-DokumentationStadt, Land, Schluss?Heimat zwischen Wut und WandelDeutschland 20189.00 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenGroßbritannien 20189.45 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 201510.30 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 201711.10 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzBiowaffen-Experimente22.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzBio-Terrorismus23.05 Ermittler!Tatort Berlin23.35 Ermittler!Mehrfachtätern auf der Spur0.00 Ermittler!Heimtückische Pläne0.30 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst1.00 Der satirische Jahresrückblick 2018Deutschland 20181.30 Die Steinkohle - Aufbruch in eine neue Zeit3.00 Die Steinkohle - Ende einer Ära4.35 Anklage Mord - Der Fall PagenstecherPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell