ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 9. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 02/17Mittwoch, 11.01.Bitte Programmänderung beachten:15.15 Die TruckerImmer gegen die Uhr16.00 Die TruckerSchwere Last auf Achse( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 2015"ZDFzeit: Wie gut sind Billig-Bäcker? - Nelson Müller testet Brot,Snacks & Co." entfällt19.30 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel"ZDFzeit: Der große Warentest -Wie gut sind Matratze, Waschmaschine& Co.?" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Donnerstag, 12.01.Bitte neue Beginnzeiten beachten:20.15 Terra XIm Bann des PriesterkönigsSuche nach den drei IndienDeutschland 200721.00 Mythen-JägerDas gelobte LandGroßbritannien 201421.40 Terra XDer Riese GoliathAuf den Spuren der SeevölkerDeutschland 200722.25 Mythen-JägerDie Suche nach dem Garten EdenGroßbritannien 201323.10 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 201423.55 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Freitag, 13.01.Bitte neue Beginnzeiten beachten:20.15 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 201221.00 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 201221.40 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 200422.25 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 200423.10 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 200523.55 ZDFzeitAuf der Jagd nach verlorenen SchätzenDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen )