ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 9. April 2019

Mainz (ots) -Woche 15/19Mittwoch, 10.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.55 ZDFzeitNicht alles war schlechtDDR - Liebe, Frust und FreiheitDeutschland 20136.40 ZDFzeitNicht alles war schlechtDDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' RollDeutschland 20137.25 Damals nach der DDREinheitsfrust und Einheitslust8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Damals nach der DDRFlitterwochen und Rosenkrieg8.55 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der EinheitDeutschland 201910.10 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 201810.40 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach SassnitzDeutschland 201811.25 DDR mobil - Trabi, Wartburg und OstrennwagenDeutschland 201412.10 DDR mobil - Hoch hinaus mit InterflugDeutschland 201712.55 Terra XpressBrisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der AusterDeutschland 201613.25 Terra Xpress XXLVorsicht, Langfinger!Deutschland 201714.10 Terra Xpress XXLÄrger auf dem LandDeutschland 201814.55 Terra Xpress XXLGeheimnisse des Himmels( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 201222.25 Geheimes Paris - Unterirdische MegabautenGroßbritannien 201823.10 Geheimes Paris - Monumente, Macht, MagieFrankreich 201723.55 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20180.40 heute journal1.05 One Strange Rock - Unsere ErdeAtem1.50 One Strange Rock - Unsere ErdeSturm2.35 One Strange Rock - Unsere ErdeSchutz3.15 One Strange Rock - Unsere ErdeUrsprung4.00 One Strange Rock - Unsere ErdeÜberleben( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell