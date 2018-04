ZDFinfo, Programmänderung Mainz, 9. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Donnerstag, 12.04.Bitte neue Beginnzeiten beachten:7.15 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 20158.00 ZDFzoomPiraten in NadelstreifenWie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmenDeutschland 20188.30 ZDFzoomInside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft?Deutschland 20179.15 Tod eines Bankers10.00 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201610.45 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 201611.30 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub onlineDeutschland 201812.15 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 201613.00 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201613.45 ZDF-HistoryEntführt in der WüsteDeutschland 201714.30 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201715.15 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika16.00 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 201716.45 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell