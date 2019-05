ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 8. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 19/19Donnerstag, 09.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Drahtzieher BurschenschaftenDie Macht der StudentenverbindungenDeutschland 201823.10 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 201823.55 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20180.40 heute journal1.05 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20172.35 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20183.20 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Schlecker-StoryDeutschland 20184.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 20174.50 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 2017(Kommentar)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell