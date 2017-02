ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 8. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 07/17Samstag, 11.02.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:18.45 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 2014Tatort Wohnzimmer um 18.45 Uhr - entfällt!19.30 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte20.15 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 201521.00 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 201521.45 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 201522.25 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel23.10 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sichDeutschland 201623.55 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, HoffnungEndstation Davidwache um 00.40 Uhr - entfällt!0.45 Recht ohne Gesetz?Blutrache, Familienehre, ParalleljustizDeutschland 20161.20 Brennpunkt EisenbahnstraßeDeutschland 20162.15 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 20163.00 Jung im KnastDas Recht des StärkerenDeutschland 20163.45 Jung im KnastBlinde WutDeutschland 20164.30 Jung im KnastHöchststrafeDeutschland 2016--------------------------------------------------------------------Sonntag, 12.02.Beginnzeitkorrekturen:5.15 heute-show5.50 Mythos SeidenstraßeVon Venedig nach ChinaGroßbritannien 20156.35 Mythos SeidenstraßeSagenhaftes SamarkandGroßbritannien 20157.20 Mythos SeidenstraßePersiens legendäre KarawanenstädteGroßbritannien 20158.00 WüstenträumeOman - Im Reich des SultansDeutschland 20148.45 Street FoodSpieße, Skorpione und eine deftige SuppeThailand/China/Vietnam/Japan 20169.30 Street FoodBurger, Burritos und ein dicker BratenUSA/Mexiko/Peru/Argentinien 201610.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201611.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201411.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201412.25 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 201613.10 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201113.40 Terra XSchliemanns ErbenGrenzwall gegen die Barbaren - Der Limes14.20 Terra XSchliemanns ErbenGefahr an Roms Grenzen - Der Limes(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:20.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201621.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201621.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201422.25 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 201623.10 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 201223.55 Terra XSchliemanns ErbenGrenzwall gegen die Barbaren - Der Limes0.35 Terra XSchliemanns ErbenGefahr an Roms Grenzen - Der Limes1.20 NeroRetter Roms?Italien 20102.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 20162.45 Moderne Wunder: Die Waffentechnik der Barbaren(weiter im Ablauf wie vorgesehen)---------------------------------------------------------------------Montag, 13.02.Beginnzeitkorrekturen:23.10 Geheimnisse der digitalen RevolutionSiegeszug der RechenmonsterDeutschland 201623.50 Geheimnisse der digitalen RevolutionPCs erobern die WeltDeutschland 20160.35 heute-journal1.05 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936Deutschland 20161.50 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20162.30 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 20163.15 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 20074.00 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)---------------------------------------------------------------------Dienstag, 14.02.Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrektur:22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200823.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200823.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 20080.40 heute-journal1.05 Krieg gegen den ISDie Welt und der islamistische TerrorUSA 20162.35 An vorderster Front - Krieg gegen den IS3.35 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in NahostUSA 20164.20 Bashar al-Assad - der nützliche TyrannSyrien 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)---------------------------------------------------------------------Mittwoch, 15.02.Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrektur:5.05 Der Anschlag auf Charlie HebdoTage des Terrors in ParisGroßbritannien 2015Karikaturen um 05.30 Uhr - entfällt!5.50 Terror in EuropaChronik der islamistischen AnschlägeUSA 20166.35 Frankreich und der TerrorDie Anschläge und ihre FolgenFrankreich 20167.20 Bomben in BrüsselDie Attentäter aus MolenbeekBelgien 20168.05 Streitfall IslamDeutschland und seine MuslimeDeutschland 20168.50 Recht ohne Gesetz?Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz9.35 ZDFzeitMehr Ausländer, mehr Kriminalität?Der große FaktencheckDeutschland 201610.20 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte11.05 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Die Entstehung der ErdeGold aus dem All23.10 Mysterien des WeltallsWann beginnt das Leben?Mit Morgan FreemanUSA 201323.55 Mysterien des WeltallsLeben ohne SonneMit Morgan FreemanUSA 20130.40 Die ErkenntnisjägerRevolutionäre der PhysikDeutschland 20141.25 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und Gold2.05 Geistesblitze - Geniale ErfindungenKleinigkeiten ganz groß2.50 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAngst und Schrecken3.35 Revolutionäre der WissenschaftEs werde Licht4.20 Revolutionäre der WissenschaftDie großen Fragen---------------------------------------------------------------------Donnerstag, 16.02.Programmänderung:19.30 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 2016Kriminelle Karrieren - Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher um19.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)---------------------------------------------------------------------Freitag, 17.02.Beginnzeitkorrekturen:20.55 Top-Spione der GeschichteRobert CecilGroßbritannien 201521.40 Top-Spione der GeschichteKardinal RichelieuGroßbritannien 201522.25 Top-Spione der GeschichteElizabeth Van LewGroßbritannien 201523.10 Top-Spione der GeschichteSophie Potocka und Mata HariGroßbritannien 201523.50 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode0.35 heute-journal1.10 ZDF-HistoryVertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIADeutschland 20141.50 ZDF-HistoryDie Fälscher - Die DokumentationDeutschland 20132.30 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der Geschichte3.15 ZDF-HistoryDie sieben größten Lügen der GeschichteDeutschland 20114.00 ZDF-HistoryMagische Sätze des 20. 