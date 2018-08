ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 7. August 2018

Mainz (ots) -Woche 35/18Freitag, 31.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:13.30 Der Prager Frühling und die Deutschen - Vom Traum zum TraumaDeutschland 2018"Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR" entfällt14.15 ZDF-HistoryZwischen den Zeiten - Die DokumentationDeutschland 201415.00 ZDF-HistoryGeheimakte HoneckerDeutschland 201315.45 Die Macht der StasiJagd auf einen StaatsfeindDeutschland 201516.30 Der gleiche Himmel - Die DokumentationDer lange Arm der StasiDeutschland 201717.15 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 201618.00 Berlin BerlinSchmuggler, Mörder und MafiosiDeutschland 201818.45 Berlin BerlinKripo, Vopo, Freund und HelferDeutschland 2018"ZDF-History: Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation" entfällt19.30 Berlin BerlinSkandale, Lügen, Schimpf und SchandeDeutschland 2018"Berlin Berlin: Die Mauertoten" entfällt20.15 Der Gefährder - Ein Islamist packt ausDeutschland 201821.00 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder21.30 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi22.15 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 2016"Berlin Berlin: Der Untergrund" um 22.30 Uhr entfällt23.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 2015"Böse Bauten: Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin" um23:15 Uhr entfällt23.45 Die Vergessenen von GuantanamoHäftling im TerrorknastUSA 2017"Krieg der Bauten: Der Wettkampf der Architekten im geteiltenBerlin" um 0.00 Uhr entfällt0.30 Die Bin Laden-VerschwörungWie starb der Top-Terrorist wirklich?1.00 heute journal1.30 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 20072.15 Hitlers MünchenNazibauten in der bayerischen MetropoleDeutschland 20073.00 Führerkult und GrößenwahnDas Parteitagsgelände in NürnbergDeutschland 20103.45 Größenwahn in BetonHitlers Riesenhotel an der OstseeDeutschland 20154.30 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 2017"Albert Speer - Hitlers Architekt" um 4.45 Uhr entfällt_____________________________________________________________________Woche 36/18Samstag, 01.09.Bitte Programmänderung beachten:5.00 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 2014"Albert Speer - Hitlers Architekt" um 4.45 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell