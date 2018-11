ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 6. November 2018

Mainz (ots) -Woche 45/18Mittwoch, 07.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Mysterien des WeltallsWer sind wir wirklich?Mit Morgan FreemanUSA 20106.10 Mysterien des WeltallsDas GottesteilchenMit Morgan FreemanUSA 20136.55 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 20147.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltLeadenhall Building8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai Tower9.10 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 20119.55 Dem Verbrechen auf der SpurDas Geheimnis der AscheGroßbritannien 201110.40 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 201111.25 Die Skelette in Dr. Franklins GartenDas Geheimnis der Craven StreetUSA 201412.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201612.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade Center13.40 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 201614.20 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 201815.05 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 201815.50 Terra XDas Diesel-RätselAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 201822.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 201823.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 201823.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens Tiere der UnterweltGroßbritannien 20180.40 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 20181.25 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 20182.10 Terra XDas Diesel-RätselAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20112.50 Terra XSieg der FeuermaschineAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20083.35 Terra XDer zündende FunkeDie Geschichte des FeuerwerksDeutschland 20144.20 Geniale RivalenElektrizität - Edison gegen TeslaUSA 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell