ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 6. März 2019

Mainz (ots) -Woche 10/19Donnerstag, 07.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.20 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 201610.05 ZDF.reportageKlagen über KlagenVerwaltungsgerichte am LimitDeutschland 201810.35 ZDF.reportageSpurensucheWenn Angehörige plötzlich verschwindenDeutschland 201811.05 ZDF.reportageDer ErbenermittlerAuf der Spur des Geldes11.35 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem PrüfstandDeutschland 201812.20 Wo die Armut wohntEndstation Plattenbau?Deutschland 201613.05 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 201713.35 VampirskeletteUntote im Mittelalter14.20 ZDF-HistoryDie Ritter - Mythos und WahrheitDeutschland 201815.05 ZDF-HistoryMaximilian - Der letzte RitterDeutschland 201715.50 Terra XDie Welt der RitterMänner in Eisen16.35 Terra XDie Welt der RitterFür Ruhm und Ehre17.20 Terra XDie Welt der RitterDie Letzten ihrer Art18.05 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertMit Christian RachDeutschland 201522.25 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 201522.55 Leschs KosmosFische - mehr als nur fette BeuteDeutschland 201823.20 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 201823.50 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 20180.20 Leschs KosmosEiseskälte: Zwischen Heilkraft und VerderbenDeutschland 20170.45 heute journal1.15 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 20172.00 Die Macht der StasiJagd auf einen StaatsfeindDeutschland 20152.45 Die schwersten Unglücke der DDRGefährliche Technik vom großen BruderDeutschland 20163.45 Die schwersten Unglücke der DDRSchuld ist nie der SozialismusDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell