ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 6. Januar 2020

Mainz (ots) -Woche 02/20Dienstag, 07.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Genial konstruiertIm ewigen EisGroßbritannien 20186.05 Genial konstruiertSuper-Schleusen und Mega-DämmeGroßbritannien 20186.50 Genial konstruiertEisenbahnenGroßbritannien 20187.35 Genial konstruiertSuperschiffeGroßbritannien 20188.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van BergenDeutschland 20199.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 20169.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleLeben mit der Schuld: Der Fall Lolita BriegerDeutschland 201810.35 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleFalsche Fährten: Der Fall Walter SedlmayrDeutschland 201911.20 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, Hoffnung( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.05 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationGejagteDeutschland 202013.50 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 201922.25 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 201823.10 Kampf um Caesars ErbeEntscheidung bei PhilippiFrankreich 201023.55 Kampf um Caesars ErbeDie Schlacht von ActiumFrankreich 20100.35 heute journal1.05 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 20191.50 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 20192.35 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 20193.20 Terra XWelt der MumienDeutschland 20144.05 Terra XMord am Hof des PharaoDie Verschwörung um Ramses III.Deutschland 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4484637OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell