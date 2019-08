ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 6. August 2019

Mainz (ots) -Woche 32/19Mittwoch, 07.08.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsDas Geheimnis von U 513Deutschland 20126.20 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 20177.05 ZDF-HistoryWas ist dran an "Hitlers Goldzug"?Deutschland 20167.50 ZDF-HistoryEntführt in der WüsteDeutschland 20178.35 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 20169.20 MörderjagdAuf der Flucht10.05 Ermittler!Gewaltspirale10.35 Ermittler!Fatale Schüsse11.05 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst11.35 Police Patrol - Gefährliches PflasterAn der Grenze12.20 Police Patrol - Gefährliches PflasterAuf dem Fluss(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:15.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201716.05 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?16.50 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USAUSA 201917.35 Trumps Russland-ConnectionDas FBI, Mueller und die Wahrheit18.35 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 201919.05 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 201723.10 Mythos GoldEwige SucheDeutschland 201623.55 Mythos GoldSchmutzige GeschäfteDeutschland 20160.35 heute journal1.05 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere1.50 Der Anti-Trump - Senator John McCainUSA 20182.35 Trumps Weg an die MachtUSA 20173.20 Kinder in Käfigen - Trumps FlüchtlingspolitikUSA 20184.05 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USAUSA 20184.50 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USAUSA 2019_______________________________________________________Woche 33/19Dienstag, 13.08.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der WidersprücheIran 2018ZDF-History: Mythos Trümmerfrauen um 18.45 Uhr - entfällt!19.30 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 2018ZDF-History: Die Akte Rammstein um 19.30 Uhr - entfällt!20.15 Iran - Zwischen Mullahs und ModerneDie 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 20.15 Uhr entfällt!Die 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 21.00 Uhr entfällt!21.15 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 2018Die 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 21.45 Uhr entfällt!Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 22.30 Uhr entfällt!23.00 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 2018Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 23.15 Uhr entfällt!23.45 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und UnterdrückungDie 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 24.00 Uhr entfällt!Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 00.45 Uhr entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_______________________________________________________________________Mittwoch, 14.08.Bitte Programmänderung beachten:5.15 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation AfrikaLeschs Kosmos - Wirbelstürme um 05.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell