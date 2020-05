ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 5. Mai 2020

Mainz (ots) -Woche 19/20 Donnerstag, 07.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 20116.20 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 20117.05 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 20157.50 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 20198.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.35 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 20169.20 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 201610.05 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 201610.50 Kriminelle Karrieren Arjan Roskam - Der König des Cannabishandels Deutschland 201611.35 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 201612.20 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist Singapur 201813.05 Frontal 21-Dokumentation Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur Deutschland 201913.35 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 201914.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Mysteriöse Strahlenwaffe Australien 201915.05 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 202015.50 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 201516.35 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 201817.20 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 201718.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 201522.25 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 201523.10 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 201023.55 Mysterien des Weltalls Warum lügen wir? Mit Morgan Freeman USA 20150.40 heute journal1.10 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 20191.55 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 20192.35 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 20183.20 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 20184.05 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4588783OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell