ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 5. Mai 2020

Woche 19/20 Mittwoch, 06.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 Die Marketing-Könige: Konsumgüter Großbritannien 20138.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.25 Die Marketing-Könige: Spielzeug Großbritannien 20139.05 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen Kodak Singapur 20169.50 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 201610.35 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist Singapur 201811.20 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende12.05 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 201912.45 Das Soja-Imperium - Hoher Preis für billiges Fleisch Frankreich 2018( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die RAF - "Phantom" ohne Gnade Deutschland 200723.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 0.40 heute journal1.10 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Durchbruch im Osten Deutschland 20201.55 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Deutschland in Trümmern Deutschland 20202.40 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Untergang und Befreiung Deutschland 20203.25 Attentat am Obersalzberg - Geheimplan "Foxley" Frankreich 20184.10 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 20114.50 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011