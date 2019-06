ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 5. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 23/19Donnerstag, 06.06.Bitte Beginnzeiten beachten:12.10 ZDFzoomHungriger DracheChinas Gier nach deutschen FirmenDeutschland 201712.40 ZDF-HistoryPekinger Frühling '89 - Chinas Kampf um die FreiheitDeutschland 201913.25 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik14.10 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi JinpingChina 201815.25 Dokumentarfilm in ZDFinfoOperation Yellow BirdDie Geheimdienste und der Tian'anmen-AufstandWeiter im Ablauf wie vorgesehen!Beginnzeitkorrekturen21.40 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in CharlottesvilleUSA 201822.25 Amerikas neue Nazis - Täter und StrategenUSA 201823.10 Die Rückkehr des Ku-Klux-KlanRassisten in den Südstaaten23.55 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?0.40 heute journal1.00 Politbarometer1.10 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur Bombe1.55 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des Atomzeitalters2.35 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20163.20 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?4.05 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 2011Weiter im Ablauf wie vorgesehenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell