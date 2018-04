ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 4. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Montag, 09.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:17.15 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 201618.00 ZDF.reportageDie HaushaltsauflöserWas vom Leben übrig bleibtDeutschland 201718.30 ZDF.reportageUrlaubsgrüße aus dem RuhestandRentner auf ReisenDeutschland 201819.00 ZDF.reportageGeld oder Gefängnis?Wenn der Gerichtsvollzieher klingeltDeutschland 201819.30 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 201520.15 Jagd auf SchleuserBundespolizei im EinsatzDeutschland 201721.00 ZDF.reportageAufgehebelt und ausgeraubtDer Kampf gegen EinbrecherDeutschland 201721.30 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Fahnder vom ZollDeutschland 201822.00 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Kontrolleure vom VerbraucherschutzDeutschland 201822.30 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Betreuer vom SozialamtDeutschland 201823.00 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Berater vom JobcenterDeutschland 201823.30 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20171.00 heute journalDie großen Diktatoren - Hitler - um 01.15 Uhr - entfällt!1.30 ZDF-HistoryAmerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King?Deutschland 2018Hitler privat - Das Leben des Diktators - Der Künstler um 2.00 Uhr -entfällt!2.10 Die Amerika-SagaKampf um die FreiheitHitler privat - Das Leben des Diktators - Der Soldat um 2.45 Uhr -entfällt!2.55 Die Amerika-SagaGeburt einer NationHitler privat - Das Leben des Diktators - Der "Führer" um 3.30 Uhr -entfällt!3.40 Die Amerika-SagaDer Weg nach WestenHitler privat - Das Leben des Diktators - Der Kriegsherr um 4.15 Uhr- entfällt!4.20 Die Amerika-SagaAufstieg und SpaltungDespot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Genossin Nummer einsum 4.45 Uhr - entfällt!¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________________________________________Dienstag, 10.04.Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.05 Die Amerika-SagaNord gegen SüdDespot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - UngekrönteKöniginnen um 05.30 Uhr - entfällt!5.30 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer6.15 Die Amerika-SagaEinwanderer und WolkenkratzerDespot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Schöner Schein um06.15 Uhr - entfällt!7.00 Die Amerika-SagaÖlbarone und MafiosiDespot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Raub am eigenen Volk- 07.00 Uhr - entfällt!7.45 Die Amerika-SagaPleiten, Sand und HungerDespot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Im Schatten desVerbrechens um 7.45 Uhr - entfällt!8.30 Die Amerika-SagaArsenal der FreiheitKinder des Bösen - Idi Amins Sohn um 8.30 Uhr - entfällt!9.15 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der GosseDeutschland 201710.00 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Der Sturz des PatenDeutschland 201710.45 ZDF-HistoryAmerikas Gangsterkönige: Ruhm und TodDeutschland 2017Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks - um 10.45 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell