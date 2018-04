ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 4. April 2018

Mainz (ots) -Woche 14/18Donnerstag, 05.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Korea - Der vergessene KriegIm FeldDeutschland 20105.50 Korea - Der vergessene KriegNapalmDeutschland 20106.35 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 20157.20 Sicherheitsrisiko PassfälschungDas boomende Geschäft mit falschen IdentitätenDeutschland 20178.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Jagd auf SchleuserBundespolizei im Einsatz Deutschland 20178.50 ZDF.reportageHamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele VersteckeDeutschland 20149.25 ZDF.reportageDealer, Drängler und Vermisste Einsatz im PolizeihubschrauberDeutschland 20149.50 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetestfür Bugsier 8 Deutschland 201610.35 Containerschiff XXLDie MOL Triumph und der Hamburger Hafen Deutschland 201711.05 Volle Kraft voraus - Die Hamburger HafenschlepperRiesenpott voraus Deutschland 201611.50 Die Logistiker - Arbeiten am Frankfurter FlughafenDeutschland 201312.35 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 201613.20 Im Niemandsland - Was Korea teilt14.05 Brudermord am AirportDie Spur führt nach Nordkorea14.50 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht15.35 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer16.20 DespotenKim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 201517.05 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland201817.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 201823.55 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika0.40 heute journal1.05 ZDF-HistoryMao - der rote Kaiser Deutschland 20161.50 ZDF-HistoryDie Fidel-Castro-Bänder Deutschland 20162.35 ZDF-HistoryCäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 20133.20 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20174.05 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell