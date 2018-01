ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. Januar 2018

Mainz (ots) -Woche 01/18Donnerstag, 04.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Geheimnisse der Geschichte - Der andere Abraham LincolnUSA 20096.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 20177.05 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 20167.35 ZDFzeitKronprinzessin und SuperstarVictoria von Schweden wird 40Deutschland 20178.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 20169.05 ZDFzeitDianas VermächtnisDas Geheimnis der unglücklichen PrinzessinDeutschland/Großbritannien 20179.50 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenKönigreich unter SchockGroßbritannien 201710.35 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenMonarchie in GefahrGroßbritannien 201711.20 ZDF-HistoryMythos Sisi12.05 Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr HotelÖsterreich 201612.50 ZDF-HistoryElvis und Priscilla - Der King und das MädchenDeutschland 201513.35 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201514.20 ZDF-HistorySkandal! Deutschlands große PolitaffärenDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 ZDF-HistoryIm Schatten der Macht - Die Frauen der RegierungschefsDeutschland 201716.35 ZDF-HistoryVon Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine FrauDeutschland 201717.20 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20170.40 heute-journal1.10 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 20131.50 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20162.35 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 20153.25 ZDFzeitGeheimes DeutschlandDeutschland 20124.10 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den Untergrund4.55 Moderne Wunder: Die Maginot-LiniePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell