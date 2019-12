ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. Dezember 2019

Mainz (ots) -Woche 49/19Donnerstag, 05.12.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:7.40 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 2010( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 201922.10 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von AachenDeutschland 201922.55 Ermittler!Lösung im LaborDeutschland 201823.25 Ermittler!Grab in der TiefeDeutschland 201823.55 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 20140.40 heute journal1.05 Phantom RAF - Der ungelöste Fall HerrhausenDeutschland 20191.50 Tod in Bad KleinenDas letzte Gefecht der RAFDeutschland 20182.35 Der Fall Susanne AlbrechtDie vielen Leben einer RAF-TerroristinDeutschland 20173.25 Die Geschichte der RAFDie Brandstifter - Die Gründung der RAFDeutschland 20144.10 Die Geschichte der RAFDie Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande"Deutschland 20144.55 Die Geschichte der RAFDer deutsche Herbst - das Jahr 1977Deutschland 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4457611OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell