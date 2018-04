ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. April 2018

Mainz (ots) -Woche 14/18Mittwoch, 04.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 20176.40 ZDFzoomDas RentendebakelDeutschland 20167.05 ZDFzoomPiraten in NadelstreifenWie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmenDeutschland 20187.35 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 20168.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 20169.05 Der einsame Killer - Der Fall Patrick MackayGroßbritannien 20159.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201710.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201711.20 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 201612.05 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 201512.50 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die WindsorsDeutschland/Großbritannien 201413.35 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 201814.20 ZDFzeitDianas VermächtnisDas Geheimnis der unglücklichen PrinzessinDeutschland/Großbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenMonarchie in GefahrGroßbritannien 201716.35 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 201617.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleFamiliendramenGroßbritannien 201618.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleKrieg und FriedenGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Tchibo-StoryDeutschland 201623.55 ZDF-HistoryDeutschlands SuperreicheDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un2.05 Brudermord am AirportDie Spur führt nach NordkoreaGroßbritannien 20172.50 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht3.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 20184.20 Korea - Der vergessene KriegDie Teilung der WeltDeutschland 2010Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell