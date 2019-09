ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 30. September 2019

Mainz (ots) -Woche 40/19Dienstag, 01.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitWeltenbrandSündenfall22.25 ZDFzeitWeltenbrandFegefeuer23.10 ZDFzeitWeltenbrandVölkerschlacht23.55 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-LinieFrankreich 20180.40 heute journal1.05 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 20191.50 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 20192.35 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 20193.20 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 20194.05 Dokumentarfilm in ZDFinfoWildlands - Bolivien und die Macht des KokainsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell