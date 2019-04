ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 30. April 2019

Mainz (ots) -Woche 18/19Donnerstag, 02.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDFzoomHauptsache billig? - Das System DiscounterDeutschland 20195.40 Die Schnitzel-IndustrieDas Geschäft mit Deutschlands Schweinen6.20 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 20187.05 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTütensuppen, Kochschinken & Co.Deutschland 20197.50 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 20178.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Salami, Tütensuppen & Co.Deutschland 20179.20 Das große Geschäft mit AltkleidernWie Moderecycling funktioniert10.05 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 201810.50 Fakten, Fakes und Kundentäuschung -Die Macht der InternetbewertungenEin Film von Andreas Baum11.40 Der Anti-Trump - Senator John McCainUSA 201812.25 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USAUSA 201813.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201713.55 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?14.40 Amerikas neue Nazis - Täter und StrategenUSA 2018( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.55 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas23.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 20170.25 heute journal0.50 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 20181.35 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 20182.20 Jahrhundertflieger DC-3Das erfolgreichste Flugzeug der WeltDeutschland 20183.05 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 20163.45 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell