ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 30. April 2019

Woche 18/19Mittwoch, 01.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.40 Die Entstehung der ErdeGold aus dem All7.25 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.40 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 20179.25 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 201610.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.10 Tatort WohnungVorsicht vor Einbrechern und AbzockernDeutschland 201410.55 ZDFzoomGlobuli und guter GlaubeHomöopathie auf dem PrüfstandDeutschland 201811.25 ZDFzeitDie Tricks der GesundheitsbrancheDeutschland 201712.10 Patienten im VisierÄrzte zocken abDeutschland 201812.55 Frontal 21-DokumentationPillen, Pulver, WunderheilerDas Geschäft mit der Alternativmedizin13.25 ZDFzeitRossmann, dm & Co.Der große Drogeriemarkt-TestDeutschland 201714.10 ZDFzeitDeichmann, Reno & Co.Der große Schuhmarkt-CheckDeutschland 201814.55 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem Erfolg( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:18.05 ZDFzeitObi, Dehner & Co.Der große Gartencenter-CheckDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTütensuppen, Kochschinken & Co.Deutschland 201922.25 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 201723.10 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Salami, Tütensuppen & Co.Deutschland 201723.50 ZDFzoomTEDi und Co. - Die dunkle Seite der BilligshopsDeutschland 20180.25 ZDFzoomHauptsache billig? - Das System DiscounterDeutschland 20190.55 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem Erfolg( weiterer Ablauf ab 2.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:3.40 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 20174.25 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 2016