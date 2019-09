ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 2. September 2019

Mainz (ots) -Woche 36/19Dienstag, 03.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Legende und Wahrheit - Die WikingerAufbruch in die Neue WeltGroßbritannien 20166.10 Legende und Wahrheit - Die WikingerRäuber aus dem NordenGroßbritannien 20166.55 Terra XDas Jahrhundertwrack - Sensationsfund in der OstseeDeutschland 20157.40 ZDF-HistoryPirat! Die großen Freibeuter der GeschichteDeutschland 20168.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 20168.40 Mafia - Die Paten von ChicagoAl Capones erster MordUSA 20179.20 Mafia - Die Paten von ChicagoFamilienbandeUSA 201710.05 Mafia - Die Paten von ChicagoStraßenkriegUSA 2017( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.25 Mafia - Die Paten von ChicagoEntscheidungUSA 201712.05 Mafia - Die Paten von ChicagoEin neuer AnfangUSA 2017( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.35 Terra XAtlantis der NordseeDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Schwert und Schild - Russlands GeheimdiensteKGB und Kalter KriegGroßbritannien 201821.40 Schwert und Schild - Russlands GeheimdiensteFSB und Putins RusslandGroßbritannien 201822.25 ZDFzeitPutin und die DeutschenDeutschland 201923.10 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 201623.55 Der Mann, der die Welt retteteDas Geheimnis der Kuba-KriseGroßbritannien 20120.40 heute journal1.05 Die Geheimnisse der TotenDer Fund im SeeDeutschland 20181.50 Inside The Criminal MindSektenführer2.35 Scientology - Auf der Spur mysteriöser TodesfälleDeutschland 20163.20 Kampf um die WahrheitDer mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan4.05 Ermittler!Gefährliche DoppellebenDeutschland 20194.35 Ermittler!Angriff aus dem HinterhaltDeutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell