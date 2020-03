ZDFinfo, Programmänderung / Mainz,2. März 2020

Mainz (ots) -Woche 11/20Sonntag, 08.03.Bitte Programmänderung beachten:12.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 2014"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die zehn Plagen" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 09.03.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 2014"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die verlorene Stadt derPharaonen" entfällt( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 11.03.Bitte Programmänderung beachten:6.15 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 2016"ZDF-History: Die großen Attentate der Geschichte" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 2018"Genial konstruiert: Super-Schleusen und Mega-Dämme" entfällt19.30 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 2018"Genial konstruiert: Superschiffe" entfällt20.15 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 2018"Genial konstruiert: Eisenbahnen" entfällt21.00 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 2018"Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Roboter" entfällt21.45 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 2018"Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Automobil"entfällt22.30 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 2018"Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Flugzeug" entfällt23.15 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 2018"Mythos Concorde: Wettlauf am Himmel" entfällt0.00 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 2018"Mythos Concorde: Triumph und Tragödie" entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen beachten:1.15 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 2018"Panzer. Macht. Geschichte. - Ende einer Jahrhundertwaffe?"entfällt2.00 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 20182.45 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 2018"Panzer! Der Erste Weltkrieg" entfällt3.30 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 2018"Panzer! Der Zweite Weltkrieg" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 12.03.Bitte Programmänderung beachten:12.15 ZDF.reportageDie StaumacherStraßenbauer im EinsatzDeutschland 2014"Brücke XXL: Mega-Bauwerk Hochmoselbrücke" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 13.03.Bitte Programmänderung beachten:13.00 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008"ZDF-History: Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4535345OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell