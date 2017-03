ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. März 2017

Mainz (ots) -Woche 14/17Samstag, 01.04.Bitte Programmänderung beachten:6.15 ZDFzoomPutins Kalter KriegEin russischer Spion packt ausDeutschland 2017"Generation Putin: Zwischen Propaganda und Protest" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:19.30 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:23.40 Mördern auf der SpurIndizien und falsche AlibisDeutschland 20160.10 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 20160.40 Gefallener Held: Oscar PistoriusGroßbritannien 20161.20 Bekenntnisse eines SerienkillersBei Gelegenheit MordFrankreich 20112.05 Bekenntnisse eines SerienkillersDer Anhalter-MörderFrankreich 20112.50 Bekenntnisse eines SerienkillersDie mörderischen Spahalski-ZwillingeFrankreich 2011"Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg" um 3.00 Uhr entfällt3.35 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im RevierDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 14/17Sonntag, 02.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.55 Deutschlands KriegerDie Bundeswehr und ihre Minister: Gerhard StoltenbergDeutschland 20163.40 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Barschel (1987)Deutschland 20154.25 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 2016_____________________________________________________________________Woche 14/17Montag, 03.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Wunder der WissenschaftExplodierende Felsen und ein Zwilling im KopfGroßbritannien 201523.10 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 201523.55 Wunder der WissenschaftHeilendes Vogelhirn und Wasser unter dem MeerGroßbritannien 20150.35 heute-journal1.05 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 20151.45 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 20152.30 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des Ramses3.15 Ursprung der TechnikWaffen im alten Ägypten4.00 Das Geheimnis der Mumie - Der verschollene König( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 14/17Dienstag, 04.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:7.00 ZDF-History1983 - Welt am AbgrundDeutschland 2011"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt7.45 ZDF-HistoryVertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIADeutschland 20148.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Von Kolumbus bis CastroDie Geschichte KubasDeutschland 20159.15 ZDF-HistoryDie Fidel-Castro-BänderDeutschland 201610.00 Geheimes KubaSklaverei und FreiheitskampfDeutschland 201510.45 Geheimes KubaZuckerboom und DollarrauschDeutschland 201511.30 Deckname GladioGeheime NATO-Truppen im Kalten KriegItalien 201512.15 ZDF-HistoryIm Schatten der MachtDie Frauen der RegierungschefsDeutschland 201713.00 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 201622.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der PyramidenstadtGroßbritannien 201623.10 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 200923.50 Terra XVerlorene WeltenZerstörtes Kulturerbe im OrientDeutschland 20150.35 heute-journal1.00 Krieg gegen den ISDie Welt und der islamistische TerrorUSA 20162.30 Kalaschnikows für TerroristenWaffenschmuggel in EuropaAlbanien/Serbien 20163.15 Bomben in BrüsselDie Attentäter aus MolenbeekBelgien 20164.00 Terror in EuropaChronik der islamistischen AnschlägeUSA 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 14/17Donnerstag, 06.04.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Ursprung der TechnikMechanik des Nahen Ostens"Leschs Kosmos: Mit Vollgas in die Zukunft" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mysterien des WeltallsSind Roboter unsere Zukunft?Mit Morgan FreemanUSA 201322.25 Mysterien des WeltallsIst Gehirnspionage möglich?Mit Morgan FreemanUSA 201323.10 Geheimnisse des UniversumsAußerirdisches Leben23.55 Geheimnisse des UniversumsGalaktische Giganten0.40 heute-journal1.05 ZDF-HistoryHitlers Wunderwaffen1.50 ZDFzeitDie Verbrechen der BefreierAmerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten WeltkriegDeutschland/USA 20152.35 Hitlers Angriff aus dem AllDas Geheimnis der V23.15 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe4.00 ZDFzeitDie Suche nach Hitlers "Atombombe"Deutschland 20154.40 Hitlers Stealth Fighter_____________________________________________________________________Woche 14/17Freitag, 07.04.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Gefallener Held: Oscar PistoriusGroßbritannien 2016"Muti Mord - Schattenseite okkulten Glaubens in Afrika" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:13.00 WüstenträumeDubai - Das ÜbermorgenlandDeutschland 2014"planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 War Games - Der Kalte KriegOhnmachtAustralien 201623.10 War Games - Der Kalte KriegAbgrundAustralien 201623.50 War Games - Der Kalte KriegZusammenbruchAustralien 20160.35 heute-journal1.05 Das Azorian-Projekt - Das Geheimnis von U-Boot K1291.50 Das Azorian-Projekt - Die Bergung von U-Boot K1292.35 Camp X - Die Schule der SpioneDie ersten Geheimagenten3.15 Camp X - Die Schule der SpioneEinsatz im Zweiten Weltkrieg4.00 ZDF-HistoryVertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIADeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell